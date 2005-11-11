سنيوره : لبنان هرگز مقر استعمار و گذرگاه توطئه ها بر ضد سوريه نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، سنيوره بر تمايل لبنان به وابستگي خود به جهان عرب و برقراري بهترين روابط با سوريه بر اساس اصل احترام متقابل تاكيد كرد.



وي تاكيد كرد كه لبنان هرگز مقر و جايگاه استعمار و گذرگاه توطئه ها بر ضد سوريه نخواهد بود.



سنيوره گفت : براي برگزاري كنفرانس بين المللي حمايت از لبنان هيچ شروط سياسي وجود ندارد و به تعويق افتادن آن به اوايل سال آينده ميلادي بنا به تصميم دولت لبنان صورت گرفت.



سنيوره علت اين تعويق را به نياز لبنان به زمان بيشتر براي آماده كردن برنامه هاي اصلاحات با توافق و حمايت همه لبناني ها نسبت داد.



وي درباره ترك نشست امروز كابينه لبنان از سوي وزيران وابسته به جنبش امل وحزب الله در پي اظهارات بشار اسد بر اهميت وحدت ملي تاكيد كرد وگفت : اين دو جنبش تمايل داشتند كه فرصت بيشتري براي بررسي سخنان اسد داشته باشند و اين مساله اجرايي و گذرا است.



بشار اسد رئيس جمهوري سوريه روز گذشته طي سخناني دردانشگاهي دردمشق بدون اينكه نامي از كسي ببرد، از فواد سنيوره نخست وزير و سعد الدين الحريري فرزند رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان انتقاد كرد .

سنيوره اين اظهارات را در پي ديدار با خاويرسولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ايراد كرد، سولانا امروز پس از گفتگو با مقامات لبنان، بيروت را به مقصد بحرين ترك كرد.