هلاکت ۲۷ داعشی در الانبار/کنترل ارتش بر پل استراتژیک «الشیحه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی العهد لبنان، وزارت دفاع عراق اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در استان الانبار ۲۷ تروریست داعش به هلاکت رسیدند و ۲ منزل بمبگذاری شده شناسایی شد.

همچنین ۵۰ بمب نیز کشف و خنثی شد. تروریست های داعش برای جلوگیری از پیشروی های ارتش عراق منازل و وسایل نقلیه را بمبگذاری می کنند.

خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش عراق با همکاری بسیج مردمی کنترل پل «الشیحه» در شمال غرب منطقه «الکرمه» در استان الانبار را به دست گرفتند. این پل از اهمیت نظامی بالایی برخوردار است.