فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویح کنیم

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی پیش ازظهر سه شنبه دردیدارجمعی ازفرزندان شاهد استان گفت: رزمندگان، ایثارگران و شهدای ارزشمند ما در آن دوران حماسه و ایثار عزت و اقتدار و سربلندی را برای کشورمان به ارمغان آوردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین تصریح کرد: باید قدر شهدا، رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و آزادگان را بدانیم چرا که پایمردی آنان این انقلاب را بیمه کرده و باعث احیاء اسلام شده است.

امام جمعه قزوین تاکید کرد: امروز نیازمند آن هستیم تا فرهنگ ایثار وشهادت در همه جا ترویج شود و باید قدردان تلاشهای ماندگار این عزیزان در همه صحنه ها باشیم.

حجت الاسلام عابدینی گفت: پدران شما در هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی با شجاعت توانستند افتخار بیافرینند و با استقامت در برابر دشمن بعثی ایستادگی کرده و اجازه ندادند خاک این نظام مقدس جمهوری اسلامی در تصرف دشمن بماند.

امام جمعه قزوین گفت: هر یک از شهدا در زمان رژیم طاغوت وهمچنین در دوران دفاع مقدس با ایمان راسخ جان عزیز خود را خالصانه فدا کردند تا انقلاب پابرجا باشد.

وی اظهارداشت: شما فرزندان همان شهدا هستید و باید سیره و روش پدران خود را ادامه دهید و الگوی جامعه باشید.

امام جمعه قزوین بیان کرد: پدران شما در آن زمان کارهای نشدنی را ممکن کردند و اطمینان دارم که شما فرزندان همان شهدا بوده و ادامه دهنده همان مکتب شهدا هستید.

در ادامه امیری از اعضای کانون فرزندان شاهد در رابطه با تشکیل این کانون در استان گفت: در استان قزوین یک هزار و ۹۵۰ فرزند شاهد داریم که با برنامه ریزی وهمچنین جلساتی که با مسئولین استان داشته ایم توانسته ایم برنامه های فرهنگی خوبی برای خانواده شاهد در استان برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر۴۰۰ نفر عضو این کانون هستند.

همچنین جمعی از معلمین منتخب استان به همراه مدیران و معاونین اداره کل آموزش و پرورش ناحیه یک استان با نماینده مقام معظم رهبری در استان وامام جمعه قزوین دیدار کردند.

در این دیدارحجت الاسلام عابدینی تعلیم و تربیت را در جامعه اسلامی امری ضروری دانست و گفت: تعلیم و تربیت به مانند دو بازوی انسان بوده که در اثر آن بزرگانی از زحمات و تلاش های شما در کشور امروز تاثیرگزار بوده اند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: تزکیه و تعلیم دو بال تکامل و تعالی هستند که با وجود آنها می توان به سوی تکامل و تعالی حرکت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با تاکید بر فراگیری علوم خاطرنشان کرد: همانگونه که تلاش می کنیم که از نظر علمی به مدارج و جایگاه بالاتری دست پیدا کنیم به همان اندازه نیز باید به تزکیه نفس و تحکیم مبانی و اصول اخلاقی اهمیت دهیم.

امام جمعه قزوین به حضور موثر معلمین و مربیان مدارس در جذب بیشتر دانش آموزان و جوانان به نمازهای جمعه وجماعات اظهارداشت: شما معلمین و مربیان مدارس می توانید با ارائه برنامه ریزی منسجم و داشتن طرح های بلند مدت در رونق بیشترمساجد و نماز جمعه تاثیرگزار باشید که امیدواریم با تلاشهای شما بتوانیم حضور با نشاط و فعال نسل نوجوان و جوان در این گونه مراکز بیشتر باشد.

در ادامه غلامی مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک استان گزارشی در رابطه با فعالیتهای این اداره ارائه کرد.

غلامی بیان کرد: امروز برای جامعه معلمین و مربیان امور تربیتی آنچه که مهم و تاثیرگزار است توجه به امور تربیتی و سپس امورآموزشی است.

این مسئول ادامه داد: این اداره کل در استان توانسته در رابطه با امور تربیتی وآموزشی وهمچنین برگزاری جلسات قرانی ونهج البلاغه را در سطح استان با همکاری معلمین داشته باشد.