به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست یکساعته دیروز خود با خبرنگاران به سوالات خبرنگاران که در ۱۲ محور پرسیده شد، پاسخ گفت.

بنابراین گزارش، اولین سوالی که از رئیس مجلس پرسیده شد، با محوریت مذاکرات هسته ای و درخواست لغو همه تحریم ها از سوی ۲۶۰ نماینده مجلس بود.

همچنین به لحاظ بسامدی، بیشترین سوالات نیز با موضوع انرژی هسته ای و مذاکرات از رئیس مجلس پرسیده شد و در مجموع ۸ سوال به این موضوع اختصاص یافت.

مهمترین اظهارات لاریجانی را در ادامه در پاسخ به این سوالات در ادامه می خوانید.

نگاه حمایتی مجلس از تیم مذاکره کننده در کل اراده نمایندگان مجلس بر این است که مذاکرات حرکت رو به جلو داشته باشد، البته نظرات نمایندگان مختلف و گوناگون است. اما در کل برآیند مجلس، حمایت از مذاکره است. البته در چارچوب‌هایی که رهبری برای آن مشخص کرده‌اند که امیدواریم در همین چارچوب، کارها پیش رود آیا نتیجه مذاکرات باید به تصویب مجلس برسد؟ علی القاعده در نظام جمهوری اسلامی پرونده‌هایی که در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، به دلیل آنکه مأذون از طرف مقام معظم رهبری است. لذا قابلیت این را دارد که پرونده‌ها را جلو ببرد و ما مشکلی از جنس آنچه که در آمریکا به وجود آمده است، نداریم و با همفکری مسائل را دنبال می‌کنیم و این مساله نیز تحت نظارت رهبری قرار دارد واکنش مجلس شورای اسلامی به اقدام کنگره امریکا کاری که سنای امریکا کرد اقدامی ناپخته بوده است و نباید موردی باشد که ما از آن تاسی کنیم. این مسئله حتی از سوی سیاستمداران امریکا و نخبگان بین المللی نیز تقبیح شد، چون چنین کارهایی اقتدار آن کشور را مخدوش می کند. پس تبعا نباید انتظار تقلید داشت موافقتنامه ایران و ۱+۵ و رابطه آن با نفوذ ایران در کشورهای عربی این موضوعات را باید از هم جدا کرد مذاکرات هسته ای ما یک مساله است و نوع روابط با کشورهای همسایه هم یک مساله دیگر، که رویکرد ایران در روابط با کشورهای همسایه یک روابط برادرانه است احتمال توافق از نگاه رئیس مجلس قطعا این توافق امکان پذیر است. اگر طرف مذاکرات زیاده‌روی نکند. گام های زیادی برداشته شده و می توانند دو طرف در مذاکرات به توافق برسند شرایط ایران در صورت عدم توافق اگر به توافق جامع هم دست پیدا نکنیم، دنیا به آخر نمی رسد. همین الان هم توافق نکرده ایم و کارمان را ادمه می دهیم. اگر این توافق صورت بگیرد که هم برای ایران و هم منطقه مفید است و اگر هم نشود ما کار خود را ادامه خواهیم داد

بنابراین گزارش، سوال درباره مفاسد اقتصادی و سیاسی، پس از مذاکرات محور بیشترین سوالات خبرنگاران بود و پنج سوال در این موضوع از رئیس مجلس پرسیده شد.

عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دریافت پول برای تبلیغات نمایندگی مجلس نهم از عمده سوالات در این بخش بود. همچنین خبرنگار مهر نیز با اشاره به این مسئله پرسید: عده ای در سایه شعار مبارزه با مفاسد سیاسی با بگم بگم و نیز مطرح کردن موضوع پول کثیف، گویا در صدد بهره برداری از این موضوع برای نقش آفرینی برای بدست آوردن مجلس آینده هستند. نظر شما در اینباره چیست؟

مهمترین اظهارات لاریجانی را در ادامه در پاسخ به این سوالات در ادامه می خوانید.

طرح مسائلی مانند پول کثیف و بهره برداری برای به دست آوردن مجلس آینده البته بگم بگم ها از قبل شروع شده بود و طرفین از این مساله استفاده می‌کردند باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اگر مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت کشمکش های سیاسی کشیده شود، راه به جایی نمی بریم. خود رسانه ها باید این موضوع را به سمتی سوق دهند که تبدیل به یک اراده ملی برای مبارزه با فساد شود عملکرد ستاد مبارزه با فساد اقتصادی و رسانه ای کردن مفاسد جلسات این ستاد مرتب تر تشکیل می شود و ما نیز چهار عضو در آن داریم، اما سوال این است که با این روش آیا مبارزه با فساد به طور دقیق انجام می شود یا خیر؟ به نظر من یک نوع نقصی وجود دارد و باید ساز و کار شفاف تری تعریف شود. شاید طرح مجلس برای تشکیل سازمان مبارزه با فساد بتواند به این مساله کمک کند. این مطالبی هم که در رسانه ها گفته می شود حتما نقص دارد و در جریان مبارزه با فساد اخلال ایجاد می کند و فایده ای هم برای افکار عمومی ندارد؛ قدری شما رسانه ها باید نهی کنید از اینکه هر خبری به بهانه اینکه صید خبر شده است، اعلام شود ادعای دریافت پول از سوی ۱۷۰ نماینده برای انتخابات وقتی که کسی ادعایی می‌کند، نباید انقدر دستاویز قرار بگیرد. البته قوه قضاییه دارد این موضوع را بررسی می‌کند و باید منتظر نتیجه بررسی‌های قوه قضاییه باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سوال درباره منطقه و رابطه ایران با کشورهای همسایه سومین سوالی بود که به لحاظ بسامدی مورد توجه خبرنگاران بود.

در این بخش نیز دستاوردهای سفر رئیس مجلس به کشورهای کویت و قطر، همراهی کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی، موضوع سوریه و اظهارنظر اخیر جان کری درباره حاکمیت در این کشور و نفوذ ایران در کشورهای منطقه محور اصلی سوالات بود.

مهمترین اظهارات رئیس مجلس به این پرسش ها را در ادامه می خوانید.

راهکارها برای تعامل بیشتر ایران با کشورهای منطقه قطعا از جانب ایران هیچ مانعی برای گفت و گو با همسایگان و کشورهای اسلامی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران همواره در بحث سیاست خارجی همکاری مسالمت آمیزی با کشورهای دیگر بویژه کشورهای اسلامی داشت و هیچ گاه تجاوزی به کشورهای دیگر نداشتیم. این کشور عراق بود که در دوران صدام به ایران تجاوز کرد و بسیاری از کشورهای عربی هم پشت عراق رفتند که اشتباه بود، اما ما همچنان روحیه اخوت و برادری را با این کشورها حفظ کرده ایم نفوذ نظامی یا سیاسی در کشورهای همسایه انقلاب اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که دنبال تسلط بر هیچ کشوری نیست که اساس جمهوری اسلامی ضد سلطه گری است همراهی کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم نگاه من با توجه به سفر اخیر، این است که کشورهای منطقه نیز به مقوله تروریسم توجه جدی دارند و دریافتند که این پدیده، خطری جدی برای همه است، اما میزان مشارکتشان برای مقابله با آن متفاوت است. با این حال این بسیار مهم است که این نگرانی نسبت به مسئله وجود دارد که باعث آغاز حرکت های جدی در مقابله با تروریسم خواهد شد. ضمن اینکه در این سفر زمینه های همکاری های دوجانبه را مورد تاکید قرار دادیم و در مجموع نگاه ها بسیار مثبت بود اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر لزوم گفتگو با بشار اسد من هم این مساله را شنیدم. امیدوارم به این عقلانیت رسیده باشند و صرفا اعلام مواضع نباشد و در رفتارها شاهد پیشرفت باشیم، اما این اظهارات هم روبه پیشرفت است

بنابراین گزارش دیگر سوالاتی که از سوی خبرنگاران پرسیده شد از نظر بسامدی به این ترتیب بوده است؛ اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود، افزایش بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی، حادثه شیراز و قم، انتخابات آینده و ائتلاف اصولگرایان، گرانی ها و کنترل تورم، ممنوع التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات، سهم کانون های فرهنگی، رابطه دولت و مجلس و بحث درباره تروریسم.

گفتنی است این نشست با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی در محل تالار شهید مدرس ساختمان مشروطه مجموعه بهارستان از ساعت ۱۴ دیروز آغاز شد و رئیس مجلس یک ساعت به سوالات پاسخ گفت.