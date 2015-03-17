جشنواره«ساختنی ها از دور ریختنی ها» در محمدیه قزوین برگزار می شود

حسین بهزادپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با فرارسیدن سال نو و شکوفایی بهار طبیعت شهرداری محمدیه هم با تلاش شبانه روزی همکاران خود بدنبال جلب رضایت عمومی و ایجاد فضایی مفرح و شاد در محیط های شهری است.

وی افزود: در کناربرنامه های فرهنگی، خدماتی و عمرانی که در مناطق مختلف شهر برگزار می شود نیازمند همراهی و مشارکت همه مردم هستیم تا با پرداخت عوارض و حقوق قانونی شهرداری مسئولان شهری را در ارائه خدمات یاری کنند.

بهزادپور تصریح کرد: چنانچه شهروندان بدنبال پیشرفت و توسعه شهری هستند باید شهرداری را در امور شهری یاری کنند و با وفاق ملی زمینه ایجادی فضایی آرام و ایمن و دلنشین را برای زندگی فراهم کنند.

شهردار محمدیه یادآورشد: یکی از کارهای جدیدی که درصددیم در سال آینده اجرا کنیم برگزاری جشنواره ساخت محصولاتی از اشیاء دورریختنی است که می تواند دستاورد خوبی برای جوانان و نوجوانان نیز داشته باشد.

بهزادپور یادآورشد: شهرداری ها با گستردگی مخاطب و فعالیتهایی که دارد دیگر تنها یک نهاد خدماتی نیست و باید جوابگوی نیازهای مردم در بسیاری از بخشهای دیگر نیز باشد.

این مسئول گفت: شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی تلقی می شود که باید در بخشهاتی فرهنگی، اجتماعی، هنری، خدماتی بتواند توقعات عمومی را پاسخ دهد و برنامه ریزی برای اجرای برخی فعالیتها می تواند رضایت مندی عمومی را نیز بالا برد.

وی اضافه کرد: شکوفا کردن ایده ها و خلاقیت ها و بستر سازی برای ارئه ابتکار جوانان و نوجونان از جمله کاترهای فرهنگی محسوب می شود که به ارتقاء حقوق شهروندی هم کمک می کند.

بهزادپور اظهارداشت: در این راستا باید یاد بگیریم خیلی از وسایلی که در ظاهر هیچ کاربردی ندارد می تواند با یک ایده و فکر دوباره بکار گرفته شود و شهرداری در این زمینه با برگزاری جشنواره ای این مسیر را هموار می کند.

بهزادپور یادآورشد: جشنواره" ساختنی ها از دور ریختنی ها" ۱۵ خرداد ماه سال آینده در محمدیه برگزار خواهد شد که پس از فراخوان امیدواریم شاهد حضور گسترده جوانان وعلاقمندان این عرصه باشیم.

این مسئول گفت: هدف از بزگراری این جشنواره افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان و طبقات مختلف جامعه و آشنایی با سبک زندگی اسلامی، حرکت در راستای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان، مناسب سازی و صرفه جویی در هزینه های خانواده، نمایش خلاقیت هنری و افزایش زیبایی بصری با خلق آثار زیبا توسط هنرمندان و آموزش استفاده داز دور ریختنی برای استفاده مجدد است.

بهزادپور یادآورشد: این طرح به منظور ترویج فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی از مبدا و استفاده بهینه از مواد بازیافتی در چرخه تولید اجرامی شود.

وی از احداث آبشار گل به مناسبت سال نو نیز خبرداد و اظهارداشت: ساخت آبشار گل با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سال جدید مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.