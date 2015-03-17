چهار کارگروه ویژه شهری برای نمایشگاه کتاب تهران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسین‌پور گفت: این جلسه به منظور هماهنگی بیشتر میان نهادهای شهری با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران روز دوشنبه (۲۵ اسفند) در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

وی افزود: در راستای جلسه مسئولان نمایشگاه با اعضاء شورای شهر تهران، چهار کارگروه حمل و نقل و ترافیک، خدماتی و عمرانی، ایمنی و اطلاع‌رسانی تشکیل شد تا هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه را انجام دهند.

حسین‌پور با اشاره به جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد تا دستورالعمل‌های ایمنی هر چه سریع‌تر از سوی سازمان پیشگیری اعلام شود تا از سوی ستاد اجرایی به کمیته‌های نمایشگاه ابلاغ شود.

مدیر کمیته تسهیلات رفاهی و هماهنگی نهادهای همکار ادامه داد: همچنین با هماهنگی‌های صورت گرفته با پلیس راهور تهران مقرر شد تا اقدامات لازم جهت روان‌سازی ترافیک و تامین پارکینگ در ایام نمایشگاه انجام شود.

بر اساس این گزارش، در نخستین جلسه هماهنگی با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با مسئولان نمایشگاه کتاب تهران، اصغر نادری، مدیرعامل مصلی تهران، رضا نگهبان، شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۷، سعید شریف‌زاده، رئیس کمیته تخصصی آتش‌نشانی ستاد مدیریت بحران، حسین ساجدی‌نیا، رئیس کمیته تخصصی امنیت و انتظامات ستاد مدیریت بحران، پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد و اتوبوسرانی، میثم مظفر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، یعقوبعلی حسین‌نیا، مدیر شرکت گاز تهران بزرگ، سیدمحمد هاشمی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق و نیکنام حسین‌پور، مدیر کمیته تسهیلات رفاهی و هماهنگی نهادهای همکار بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، شرکت داشتند.