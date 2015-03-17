ورود سامانه جدید بارشی به خوزستان

كوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: از امروز تا اواخر روز شنبه هفته آینده سامانه بارشی در استان حاكم است. تمامی نقاط استان از این سامانه بهره مند می شوند ولی اوج فعالیت این سامانه در روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه است.

وی افزود: خوشبختانه مردم استان آغاز سال را شاهد ریزش باران خواهند بود ولی احتمال وقوع آب گرفتگی معابر در برخی نقاط هم پیش بینی می شود.

مدیركل هواشناسی خوزستان تصریح كرد: برای روزهای جمعه و شنبه نیز وزش بادهای قابل ملاحظه پیش بینی می شود. همچنین برای این دو روز احتمال طغیان رودخانه ها، آبگرفتگی معابر و بارش تگرگ نیز وجود دارد.

بهادری عنوان كرد: طی این چند روز اخیر به ویژه جمعه و شنبه خلیج فارس مواج است. اطلاعات لازم را به دریابانی و اداره كل بنادر خواهیم داد تا تمهیدات لازم را برای سفرهای دریایی فراهم كنند.

وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته اهواز با دمای ۲۱ درجه سانتی گراد گرمترین و دهدز نیز با دمای ۱۴ درجه سانتی گراد سرد ترین شهر استان بودند.