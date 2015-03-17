آخرين روز سال در همدان بارانی خواهد بود

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی همدان در گفتگو با مهر آخرین روزهای سال ۹۳ را در استان همدان بارانی و برفی پیش بینی كرد.

حسین كریمی جاوید با اشاره به اینكه ساعتهای پایانی روز سه شنبه شاهد افزایش ابر در استان همدان خواهیم بود و در روزهای چهارشنبه وپنجشنبه احتمال بارش پراكنده وجود دارد، بیان داشت: آخرین روز سال تمام ابری و با بارش برف و باران و باد پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه هوای شهر همدان در آخرین روز سال به یك درجه سانتیگراد خواهد رسید، ادامه داد: بارش‌ها در فاصله نیمه بهمن سال جاری تا فروردین سال ۹۴ در استان همدان نیز نرمال پیش بینی شده است.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی همدان با اشاره به اینكه دمای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته مابین چهار تا ۱۶ درجه سانتیگراد متغیر بوده است، عنوان كرد: سردترین نقطه استان شهر فامنین با صفر در جه سانتیگراد بوده است.

تا پایان سال شاهد كاهش دما خواهیم بود

كریمی جاوید عنوان كرد: نهاوند با ۱۸ درجه سانتیگراد در ۲۴ ساعت گذشته گرم‌ترین نقطه استان همدان بوده است.

وی با اشاره به اینكه از امروز تا پایان سال شاهد كاهش دما خواهیم بود، اذعان داشت: دمای شهر همدان در آخرین روز سال حداكثر به هشت درجه سانتیگراد خواهد رسید.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی همدان اذعان داشت: میزان بارندگی‌ها در این مدت در استان تقریبا در همه نقاط به صورت یكسان خواهد بود و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه شاهد بارندگی پراكنده خواهیم بود.

كریمی جاوید همچنین در خصوص آخرین پیش بینی وضعیت هوا در اولین روز سال ۱۳۹۴ نیز گفت: احتمال بارندگی در اولین روز سال آتی كم است.