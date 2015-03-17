ظرفیت بخش خصوصی در حوزه های ورزشی باید مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان سه شنبه در نشست روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها اظهار داشت: حوزه ورزشی نیز همانند تمامی بخش های دیگر گرفتار مشکلات مالی است که تنها راه خروج از این مشکلات استفاده از توان خود مردم و بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: اگر خواستار پیشرفت و توسعه در ورزش هستیم باید دست بخش خصوصی را به گرمی بفشاریم و زمینه را برای فعالیت آنان فراهم کنیم.

اسبقیان افزود: برای تعالی و پیشرفت بیش از بیش در تمامی حوزه های مختلف خصوصا ورزش استان هیچ چاره ای نداریم جز اینکه از توان و ظرفیت بخش خصوصی، نیروهای مردمی و سازمان های مردم نهاد و خیرین ورزشی یار استفاده کنیم.

وی با تاکید بر حرکت علمی در بخش های ورزشی گفت: استفاده از روش های سنتی نمی تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند و وجود کارشناسان و متخصصان علوم تربیت بدنی ضروری است.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: جامعه بی تحرک نمی تواند ما را به سر منزل مقصود برساند و ورزش می تواند امید، شادابی و پویایی را به جامعه منتقل کند.