به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، کلیه جلسات این هیئت از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، به صورت منظم و با حضور دائمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است.

از مجموع ۱۱۶۰ رسانه که مجوز فعالیت دریافت کردند، تعداد ۷۰۱ رسانه در حوزه مکتوب، ۴۳۲ مجوز در حوزه رسانه‌های برخط و ۲۷ رسانه برای انتشار به صورت لوح فشرده پروانه انتشار دریافت کردند.

بر اساس این گزارش، بدون احتساب استان تهران با دریافت ۴۴۲ مجوز، استان‌های قم، خراسان رضوی و مازندران با دریافت ۵۴، ۴۸ و ۳۶ پروانه انتشار بیشترین پروانه انتشار را به خود اختصاص دادند.

تفکیک رسانه‌های مکتوب از حیث دوره انتشار نیز به این ترتیب بوده که از مجموع ۷۰۱ رسانه، ۵ روزنامه، ۲۵ هفته‌نامه، ۳۶ دوهفته‌نامه، ۲۳۴ ماهنامه، ۴۸ دوماهنامه، ۲۷۹ فصلنامه، ۷۱ دوفصلنامه و ۳ رسانه برای انتشار به صورت سالنامه مجوز دریافت کردند.

از مجموع ۴۳۲ مجوز برای رسانه‌های برخط، ۴ مجوز در حوزه خبرگزاری‌ها و ۴۲۸ مجوز در حوزه پایگاه‌های خبری صادر شد.

همچنین بنا بر این گزارش، در سال ۹۲ مجموعاً برای ۷۲۶ رسانه پروانه انتشار صادر شده که از این تعداد، ۲۰۴ پروانه مربوط به شش ماهه اول و ۵۲۲ پروانه مربوط به شش ماهه دوم سال ۹۲ است.

ضمن آنکه از مجموع ۷۲۶ مجوز سال گذشته، ۵۸۴ رسانه در حوزه رسانه‌های مکتوب، ۱۱۸ رسانه در حوزه رسانه‌های برخط و ۲۴ رسانه برای انتشار به صورت لوح فشرده پروانه انتشار دریافت کردند.

مقایسه آماری این گزارش در سال‌های ۹۲ و ۹۳ ضمن اشاره به توجه ویژه هیئت نظارت بر مطبوعات در دولت یازدهم به صدور مجوز برای فعالیت رسانه‌ها، از عنایت ویژه اعضای هیات بر مطبوعات به رسانه های برخط حکایت دارد.

در حالی که در ۶ ماهه اول سال گذشته تنها برای ۳۷ رسانه برخط مجوز صادر شد، در ۶ ماهه دوم این سال برای ۸۱ رسانه و در سال ۹۳ برای ۴۳۲ رسانه برخط پروانه انتشار صادر شد. به عبارت دیگر در طول یک و نیم سال گذشته و با استقرار دولت یازدهم، مجموعاً ۵۱۳ رسانه برخط از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت دریافت کردند.