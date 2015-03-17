مذاکرات سه قدرت اقتصادی آسیا برای گسترش همکاریها

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از نشست سه جانبه وزرای خارجه کره‌ جنوبی، چین و ژاپن با هدف گفتگو درباره احیای همکاری میان سه قدرت اقتصادی آسیا خبر داد.

این دیدار که با هدف گفتگو درباره ایجاد مکانیزمی به منظور گسترش همکاریها میان سه کشور انجام می شود، برای اولین بار است که در سه سال گذشته صورت می گیرد.

نشست کمیسون همکاری های پارلمانی ژاپن - چین همچنین قرار است در ماه آوریل برگزار شود که نشانه ای از پیشرفت در زمینه عادی سازی روابط دو جانبه میان دو کشور آسیایی است.

در ماه نوامبر نیز نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور چین با یکدیگر ملاقات داشتند. این دیدار اولین قدم در بهبود روابط دو کشور بود که به واسطه اختلافات تاریخی و مرزی تیره شده است.