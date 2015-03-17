ارومیه به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی پروژه مشارکتی مجتمع خرید بین المللی سرو با بیان اینکه رئیس جمهور در اوایل سال آینده به آذربایجان غربی سفر می کند، افزود: تبدیل ارومیه به منطقه ویژه اقتصادی از جمله اولویت تصمیم گیری در این سفر است.

وی خواستار توجه ویژه به ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در روستاها و شهرهای کوچک شد و گفت: با ایجاد جذابیت در روستاها و اشتغال برای مردم در این مناطق شاهد عدم مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ خواهیم بود و مشکلات ناشی از ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی هم خیلی ناچیز خواهد بود.

شهردار ارومیه سرمایه گذاری در مناطق مرزی را توجه به معیشت مرزنشینان دانست و افزود: به برکت خون شهدا وتلاش رزمندگان نظام شاهد سرمایه گذاری در منطقه صفر مرزی هستیم که این نشان از امنیت پایدار در سراسر ایران اسلامی است.

فرماندار ارومیه نیز در این مراسم با بیان اینکه زمینه سازی برای ایجاد سرمایه گذاری توسط دولت باید فراهم شود، گفت: با ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در سایه امنیت عمومی و پایدار کشور به راحتی وارد عمل شده و شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.

عباس حسن خانی ادامه داد: یکی از سیاستهای دولت در منطقه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برای تبادلات با کشور همسایه است که همه کارهای کارشناسی انجام شده و دستگاههای اجرایی حمایت کامل کرده اند.

وی اظهار داشت: برای منطقه سیلوانا مباحث گردشگری و برای منطقه صومای برادوست هم توسعه بازارچه های سنتی و منطقه مرکزی و نازلوی شهرستان ارومیه هم توسعه صنعتی و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی سیاستهای اصولیدر دست پیگیری است.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای آذربایجان غربی هم در این مراسم با بیان اینکه پروژه مجتمع خرید بین المللی سرو با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی و این سازمان احداث می شود، گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت سه هزار و ۲۰۰ متر مربع و زیر بنای ۱۵ هزار متر مربع در پنج طبقه احداث می شود.

جبرائیل ایمانی با اشاره به اینکه ۲۵۱ واحد تجاری در این مجتمع فعالیت خواهند کرد، افزود: ۲ پروژه دیگر هم به صورت مشابه در حال برنامه ریزی است و در آینده نزدیک با هدف استفاده از ظرفیتهای منطقه برای بهبود وضعیت معیشت مرزداران، اجرا می شوند.