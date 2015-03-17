به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امیرزاده بعد از ظهر سه‌شنبه در نخستین سلسله نشست‌های نقش رسانه در توسعه و معرفی جاذبه‌های گردشگری بیان کرد: امروزه نقش پررنگ و موثر رسانه ها در جامعه به وضوح دیده می شود که نشانگر تغییر ذائقه مردم است.

وی افزود: گاهی تاثیر یک عکس خوب از چندین صفحه متن بیشتر است و شاید یک عکس بتواند در جذب گردشگر و معرفی یک جاذبه گردشگری نسبت به نگارش متن، نقش موثرتری داشته باشد و حضور شماری از گردشگران را در یک منطقه میسر سازد.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و با اذعان به نقش موثر رسانه‌ها در همه موضوعات به ویژه جذب گردشگران داخلی و خارجی به یک منطقه، این سازمان بنا دارد از نقش رسانه ها برای تحقق این مهم بهره ببرد.

امیرزاده افزود: شبکه های مجازی، اجتماعی و رسانه‌ها می توانند اطلاعات را به سرعت انتقال دهند و فیلم و عکس هایی از مکان ها و نقاط دور دست جهان را در یک لحظه به نقطه دیگری از جهان انتقال و انعکاس دهند.

جایگاه رسانه در معرفی جاذبه های گردشگری بسیار پررنگ است

وی ابراز داشت: رسانه ها می توانند بازوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی امر گردشگری باشند و انتظار می رود برای معرفی جاذبه های بسیار زیادی که در این استان وجود دارد، راهکارها و کمک های خود را به این سازمان ارائه دهند تا از جنبه های مثبت رسانه ها به نفع توسعه گردشگری استان استفاده شود.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با بیان اینکه تلاش می شود به غیر از ایام عید نوروز، در تمامی فصول سال از حضور گردشگران در استان بهره مند شویم افزود: گاهی در ایام عید نوروز، در برخی شهرهای استان تا دو برابر جمعیت آن شهرها شاهد حضور گردشگر هستیم که این امر نه تنها خوب نیست بلکه آسیب زا است لذا باید تلاش شود که این گردشگران به طور متوازن و در طول سال در استان حضور یابند.

امیرزاده با اشاره به اینکه شبکه های مجازی در کاهش هزینه ها نقش دارند اظهار داشت: با ایجاد کارگروه های تخصصی در شاخه های مختلف گردشگری سلامت، گردشگری دریایی، گردشگری در طبیعت و ... این سلسله نشست ها بعد از عید نوروز ادامه می یابد تا با هم اندیشی با اصحاب رسانه و کارشناسان امر، برای توسعه گردشگری اقدام شود.

در این نشست، اصحاب رسانه و فعالان گردشگری بخش های دولتی و خصوصی حضور داشتند و نظرات و راهکارهای لازم برای توسعه گردشگری استان را مطرح کردند.