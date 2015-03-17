محدود شدن دريچه های سد زاينده رود به دليل رعايت خط قرمزهاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در خصوص جریان آب در رودخانه زاینده رود در آستانه سال نو و تعطیلات نوروز اظهار داشت: در ارتباط با مقوله آب چند خطر قرمز وجود دارد و ما ملزم به رعایت این خط قرمز ها هستیم.

زرگرپور به بیان این خط قرمزها پرداخت و اظهار داشت: یكی از این خط قرمزها حد تحمل سازه در ارتباط با كاهش آب است چرا كه تاسیسات آبی از جمله سد زاینده رود یك حدی از كاهش آب را می تواند تحمل كند و اگر میزان كاهش و ذخیره آب پشت سازه از مقداری كمتر شود سازه می تواند مورد مخاطره قرار گیرد.

استاندار اصفهان از تامین آب شرب نیز به عنوان یكی دیگر از خط قرمزها یاد كرد و افزود: مقدار حجم آب مورد نیاز برای تامین آب شرب باید تا پایان سال در سد ذخیره شود و نمی توان با كاهش حجم آب در خصوص تامین آب شرب ریسك نمود.

رسول زرگرپور به بهره برداران از آب رودخانه كه قرار است با اولویتی آب را در اختیار داشته باشند اشاره كرد و اظهار داشت: برای كشت پاییزه باید آب در اختیار كشاورزان قرار می گرفت كه تا به این لحظه این كار انجام شده است.

استاندار اصفهان میزان بارش ها در سر شاخه های سد زاینده رود را حدود هزار میلیمتر اعلام كرد و افزود: این مقدار معادل بارش های نرمال این حوضه است ولی متاسفانه با توجه به تغییر رژیم بارش ها از برف به باران كه عمده بارش های امسال را نیز باران تشكیل می داده، نگرانی هایی را در خصوص تامین آب ایجاد نموده است.

مدیر ارشد استان با بیان اینكه باید تامین آب شرب و سپس تعهدات كشاورزی و باغات و آنچه كه برنامه ریزی شده را انجام دهیم، تصریح كرد: برای قطره قطره آب پشت سد برنامه ریزی شده است و سعی خواهیم كرد كه با مصرف بهینه آب بتوانیم به نتایج مورد نظر خود دست یابیم.

وی به افزایش دمای هوا و كاهش میزان بارش ها در طول یكماه گذشته اشاره كرد و افزود: بمنظور جلوگیری از خسارت به كشت های انجام شده در كشت پاییزه مجبور شدیم كه با هماهنگی خود كشاورزان آب را زودتر از موعد مقرر رها كنیم و از یكی دو روز گذشته نیز به دلیل اینكه وضعیت كشتزارها از لحاظ آبیاری مناسب تر شد آب رها سازی شده را محدود كردیم.

استاندار اصفهان با بیان اینكه در هیچ زمانی دریچه های سد بسته نشده است، افزود: اگر كشاورزی هم انجام نشود برای تامین آب شرب باید دریچه های سد باز باشد حتی در زمانی كه به ظاهر رودخانه خشك است از كل ۴۲۰ كیلومتر طول سیر رودخانه، ۳۰۰ كیلومتر دارای آب است و حدود ۱۵ متر مكعب تا ۲۰ متر مكعب بر ثانیه آب جریان دارد.

زرگرپور خاطر نشان كرد: این كه گفته می شود دریچه های سد بسته می شود درست نیست و بلكه دریچه ها را محدود و یا بیشتر باز می شود و در حال حاضر طبق آنچه كه پیش بینی شده است چون آب مورد نیاز كشاورزان داده شده است و نیاز بیشتری به آب وجود نداشت حداقل آب را در رودخانه خواهیم داشت.

استاندار اصفهان افزود: این مقدار حداقل برای تامین آب شرب ومحیط زیست رودخانه در نظر گرفته شده و دیگر آبی برای كشاورزی فعلا لازم نیست و همانند دوره ی قبل ما شاهد جریان آب محدودی در رودخانه خواهیم بود.

وی اضافه كرد: تا سه روز قبل میران خروجی آب سد زاینده رود تا ۷۵ – ۷۰متر مكعب بر ثانیه بود كه در حال حاضر به كمتر از ۲۰ متر مكعب بر ثانیه رسیده است .