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۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

سخنگوی آتش نشانی خبر داد؛

نوجوان ۱۶ ساله اولین قربانی چهارشنبه‌سوری

نوجوان ۱۶ ساله اولین قربانی چهارشنبه‌سوری

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از کشته شدن یک نوجوان ۱۶ ساله به دلیل انفجار حاصل از مواد محترقه و سقوط از پشت بام خبر داد.

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: حادثه انفجار ساعت ۱۴:۳۰ از طریق سامانه ۱۲۵ به ماموران آتش نشانی اطلاع داده شد، بلافاصله اکیپی از ماموران به آدرس نعمت آباد، میدان ثارالله اعزام شدند.

وی با اشاره به حضور به موقع آتش نشانان در محل حادثه افزود: پس از حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد که حادثه انفجار در پشت بام یک ساختمان ۴ طبقه رخ داده است که ظاهرا سه نوجوان در آنجا مشغول ساخت مواد منفجره دست ساز بودند که ناگهان این مواد دچار انفجار شده و با توجه به شدت انفجار نوجوان ۱۶ ساله از ارتفاع پشت بام به زمین پرت شده و در دم جان سپرد.

ملکی با اشاره به اینکه دو نوجوان دیگر نیز به شدت دچار سوختگی شده اند، ادامه داد: با تایید مرگ نوجوان ۱۶ ساله از سوی عوامل اورژانس حاضر در محل، دو نوجوان ۱۲ و ۱۴ ساله  نیز برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان سوانح و سوختگی تهران منتقل شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اضافه کرد: عوامل آتش نشانی بعد از ایمن‌سازی محل حادثه در ساعت ۱۵:۱۰ به عملیات خود پایان دادند.

کد مطلب 2520340

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