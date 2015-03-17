استخری که ۵ پیمانکار را غرق کرد/ دیار کشکان منتظر تحقق وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه استخر شنای پلدختر گفت: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به پروژه استخر شنای پلدختر اختصاص یافته که بیش از ۷۰ درصد آن تخصیص یافته است.

محمد اصلانی افزود: اگر پیمانکار روند اجرای کار را ادامه دهد می توان تخصیص اعتبار را ادامه دهیم.

اصلانی عنوان کرد: در صورتی که پیمانکار در روند کار خود تسریع به عمل آورد پروژه استخر شنای پلدختر سال آینده به بهره برداری می رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: این پروژه در گذشته مشکلات اجرایی متعددی داشته و ضعف در انتخاب پیمانکاران از جمله مشکلات آن بوده است.

اصلانی افزود: عمده ترین مشکل پروژه استخر شنای پلدختر عدم دقت لازم در انتخاب پیمانکار توانمند بوده که مشکلاتی را این مسئله به دنبال داشته است.

وی با اشاره به برخی مشکلات اجرایی پروژه استخر شنای پلدختر یادآور شد: پیمانکار جدید مکلف به رفع اشکالات پروژه است.

رئیس اداره ورزش و جوانان پلدختر نیز در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: پیمانکار جدید در نیمه دوم اسفند ماه سالجاری فعالیت خود را در پروژه استخر شنای این شهرستان آغاز کرد.

امید علی کاییدی افزود: ششمین پیمانکار پروژه استخر شنای پلدختر فعالیت خود را آغاز کرد و عوامل اجرای این پروژه شامل تیم عملیاتی، ناظر مقیم، بنا، کارگر و تجهیزات در محل پروژه مستقر شدند و به صورت مستمر و جدی علمیات اجرایی استخر شنای پلدختر آغاز شد.

وی افزود: به علت نامرغوب بودن مصالح و اشکال و نقص بخشی از ساخته های پیمانکار قبلی پیمانکار جدید وارد عمل شد و ضمن تخریب و بازسازی موارد دارای اشکال در گذشته، در حال انجام عملیات ساخت در بخش های مختلف اعم از ساختمان اداری، کاسه استخر و محل نصب تجهیزات استخر است.

کائیدی افزود: با حمایت استاندار و پیگیری های مدیر کل ورزش و جوانان استان، نماینده مردم در مجلس و دیگر مسئولان، برای ادامه عملیات اجرایی پروژه استخر شنای پلدختر مبلغ حدود ۶ میلیارد ریال تخصیص یافت که قرار شد این مبلغ در اختیار پیمانکار جدید قرار گیرد.

وی مدت زمان قرارداد پیمانکار جدید برای تحویل استخر شنای پلدختر را ۱۰ ماهه عنوان و تصریح کرد: به شرط تامین اعتبار پروژه استخر شنای پلدختر در این مدت به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره ورزش و جوانان پلدختر گفت: در این رابطه مسئولان استانی و شهرستانی برای تخصیص اعتبار ۱۰۰درصدی در سال ۹۴ قول مساعد دادند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به صداقتی که در پیمانکار جدید و تیم کاری وی مشهود است و همچنین سوابق اجرایی پیمانکار جدید تا پایان سال ۹۴ شاهد بهره برداری از استخر شنای پلدختر باشیم.

بنابر این گزارش شهرستان پلدختر با بیش از ۸۰ هزار نفر جمعیت گرمترین شهر استان لرستان بوده که گرمای آن در فصل تابستان به علت همجواری با اندیمشک استان خوزستان از مرز ۵۰ درجه فراتر می رود.

این امر موجب شد تا مسئولان وقت به فکر احداث استخر در این شهرستان به عنوان پروژه ای ورزشی و تفریحی بیفتند و در سال ۸۱ عملیات اجرایی این پروژه را در زمینی در ضلع جنوب مجموعه ورزشی شهید سرمالیان شهر پلدختر آغاز کردند.

پس از گذشت مدتی به دلیل عدم کیفیت زمین و رعایت نکردن برخی استاندارد ها عطای این پروژه که از آرزوهای دیرینه مردم به ویژه نوجوانان و جوانان این دیار بود به لقایش بخشیده شده تا این استخر نیمه کاره رها و به سالن کشتی تغییر کاربری دهد.

موضوع به این جا ختم نشد، با درخواست های مکرر مردم مبنی بر ساخت استخر و انعکاس این مطالبات در رسانه های جمعی مسئولان مجدد به فکر چاره افتادند و در سال ۸۴ ساخت این پروژه در فهرست مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری قرار گرفت تا عملیات اجرایی آن در سال ۸۶ آغاز ولی هر بار به دلایل مختلف از جمله ضعف پیمانکار این پروژه به تعطیلی کشیده شود.