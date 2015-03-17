عملیات گسترده برای پاکسازی مناطق شمالی فلوجه در غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رای الیوم، جواد الطلیباوی سخنگوی عصائب اهل الحق گفت: تروریستهای داعش همه خیابانها و ساختمان ها و پلها و به طور کلی همه چیز را در تکریت بمبگذاری کرده اند.

از سوی دیگر فرماندهی عملیات بغداد با صدور بیانیه ای تاکید کرد: در دوازدهمین روز عملیات نجم السودانی در الانبار ۲۵ نفر کشته شده اند و ۳۴ منزل بمبگذاری شده خنثی شده اند.

در این بیانیه آمده است: ۱۹۲ بمب خنثی شده است و ۹ خودرو منهدم و یک موتور سیکلت بمبگذاری شده منهدم شده است.

از سوی دیگر منابع وابسته به شورای استان الانبار از عملیات گسترده برای پاکسازی مناطق شمالی فلوجه از داعش با هدف محاصره تروریستها و قطع امداد رسانی به آنها در فلوجه خبر دادند و افزودند: نیروهای امنیتی پیشروی های مهمی به دست آورده اند و دهها داعشی را به هلاکت رسانده اند.