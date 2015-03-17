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۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۶

عملیات گسترده برای پاکسازی مناطق شمالی فلوجه در غرب عراق

عملیات گسترده برای پاکسازی مناطق شمالی فلوجه در غرب عراق

منابع عراقی از عملیات گسترده برای پاکسازی مناطق شمالی فلوجه از لوث تروریستها و هلاکت دهها داعشی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رای الیوم، جواد الطلیباوی سخنگوی عصائب اهل الحق گفت: تروریستهای داعش همه خیابانها و ساختمان ها و پلها و به طور کلی همه چیز را در تکریت بمبگذاری کرده اند.

از سوی دیگر فرماندهی عملیات بغداد با صدور بیانیه ای تاکید کرد: در دوازدهمین روز عملیات نجم السودانی در الانبار ۲۵ نفر کشته شده اند و ۳۴ منزل بمبگذاری شده خنثی شده اند.

در این بیانیه آمده است: ۱۹۲ بمب خنثی شده است و ۹ خودرو منهدم  و یک موتور سیکلت بمبگذاری شده منهدم شده است.

از سوی دیگر منابع وابسته به شورای استان الانبار از عملیات گسترده برای پاکسازی مناطق شمالی فلوجه از داعش با هدف محاصره تروریستها و قطع امداد رسانی به آنها در فلوجه خبر دادند و افزودند: نیروهای امنیتی پیشروی های مهمی به دست آورده اند  و دهها داعشی را به هلاکت رسانده اند.

کد مطلب 2520367

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