عبدالجبار كاكايي : آثاري كه با " بسم الله " شروع مي شوند ، در شبكه توزيع منزوي و بايكوت مي شوند











اين شاعر در گفت و گو با خبر نگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : متاسفانه دولتها با حمايتهايي كه يا مصلحتي و يا گزينشي از ادبيات مذهبي بوده است ، لطمات جبران ناپذيري را به ادبيات ديني و آييني وارد كرده اند بر فرض مثال ، بيشترين تحريفات ديني و آييني مربوط به دوران صفويه است كه داعيه دار گسترش تشيع و اسلام بوده اند ، لذا به نظر من مسائل سياسي و موضوعات ادبي نبايد با هم گره بخورند و بايد درچالش با يكديگر باشند.



كاكايي : دين از مرتبه اي بلندتر از سياست بايستي به موضوعات نگاه كند و همچنين ادبيات نيزبايد در مرتبه اي بالاتر از سياست قرار داشته باشد

سيد عبدالجبار كاكايي خاطرنشان كرد : دين از مرتبه اي بلندتر از سياست بايستي به موضوعات نگاه كند و همچنين ادبيات نيزبايد در مرتبه اي بالاتر از سياست قرار داشته باشد ، شاعران و حكيمان گذشته مانند مولانا ، ناصر خسرو و ...منظرشان از منظر سياسيون خيلي بالاتر بوده است و وقتي آنان حكم مي كردند و راجع به مسائل عمومي و كلي جهان اسلام شعر مي گفتند سخنانشان بسار تاثير گذار بود و يا حتي در موضاعات مربوط به جامعه نيز همين اشعارش در درجات بالايي قرار داشت و مورد توجه قرار مي گرفت ، البته تعداد معدودي نيز بودند كه به صلاح حكومت ها شعر مي گفتند .

اين شاعر در ادامه اين مطلب اضافه كرد : وقتي دولتها ادعاي گرايشهاي ديني و اسلامي داشته اند به نوعي به حمايت از ادبيات پرداخته اند و نوع خاصي از ادبيات را تربيت كرده اند كه البته اين سابقه در ادبيات فارسي ما خيلي درخشان نيست. همان طور كه در باب آداب ماه مبارك رمضان و عاشورا توصيه خردمندان جامعه اين است كه اجازه بدهيد اين آداب مردمي بماند و خود جوش باشد .

دبيركنگره هاي ادبي شبهاي شهريور درادامه گفت و گو با مهر، تصريح كرد : دولتها همان قدركه به مسائل رفاهي مردم بپردازند كفايت مي كند و مردم خود دين خودشان را حفظ خواهند كرد و تا كنون هم همين طور بوده حتي در مقابل دولتهاي جبار و ضد دين كه سعي مي كردند آثار ديني را امحا كنند ، اين دين بوسيله همين مردم حفظ شده در نتيجه من فكر مي كنم كه ادبيات بايد خود جوش باشد و سير طبيعي خود را داشته باشد .











حكومتها نبايد براي ادبيات تعيين تكليف كنند كه در چه خصوص صحبت كنند و در كجا باشند ؟ خيلي از حقايق دل دردمند ، شاعر را تحريك مي كند و باعث سرودن يك شعر مي شود

كاكايي در ادامه گفت : حكومتها نبايد براي ادبيات تعيين تكليف كنند كه در چه خصوص صحبت كنند و در كجا باشند ؟ خيلي از حقايق دل دردمند ، شاعر را تحريك مي كند و باعث سرودن يك شعر مي شود مانند مسئله فلسطين كه اشعار بسياري نيز در اين خصوص سروده شده است و كسي به اين شاعران نگفته كه براي فلسطين شعر بگوييد و دست بر قضا آثاري صادق تر و اثرگذارترهستند كه بدون حمايت دولتها خلق شوند و اين شاعبه حمايتهاي دولتي و حكومتي متاسفانه در نقد ادبي ما جا افتاده و بهتر است كه حكومتها به نفع ادبيات كنار بروند .

اين شاعر و منتقد ادبيات ياد آور شد : نقد غير منصفانه اي كه در ادبيات ما حاكم است مي باشد اين است كه آثاري به صرف اين كه نشان دهنده گرايش هاي اعتقادي و ديني هستند در چرخه توزيع با مشكل و اختلال مواجه هستند و يا اصلا مطرح نمي شوند و متاسفانه در حوزه توزيع كه به عهده بخش دولتي است همان صدماتي كه به خلاقيت وارد مي كنند به توزيع نيز وارد مي شود يعني كتابها در جاهايي توزيع مي شود كه به هيچ عنوان طالب و مخاطب ندارند و در نتيجه اين كالاي فرهنگي بي ارزش خواهد شد .











سيد عبدالجباركاكايي در پايان گفت و گو با مهر ، گفت : بيشتر شاعراني كه گرايشهاي ديني درآثارشان قوي تر است ، آثارشان اصولا در دسترس نيست و حتي با جستجو در بازار كتاب نيز نمي توان آنها را يافت ، با اين حال كه اثرشان چاپ شده اما در مرحله عرضه دست نيافتني هستند كه اين موضوعات به مشكلات چاپ باز مي گردد . متاسفانه آثاري كه با " بسم الله " شروع مي شوند و گرايشهاي ديني و اعتقادي در متن كتاب دارند ، در شبكه توزيع منزوي و بايكوت خواهند شد و اين نقد بي رحمانه و غير منصفانه اي در حوزه توزيع خصوصي ماست .