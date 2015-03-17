لزوم بازنگری جدی در قانون شوراها/ دقت در انتخاب شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: سازمان همیاری شهرداری های زنجان حیات خلوت استانداری در مدیریت سابق بود و همه تخلفات استانداری و جاهایی که اقدام به تخلف می کردند از طریق سازمان همیاریهای شهرداری زنجان بوده است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم دنبال فساد مالی و اقتصادی استان در ۲ یا ۳ سازمان باشیم سازمان همیاری شهرداری های استان نمونه بارز وجود فساد در مدیریت گذشته بوده است، افزود: براساس مجموعه اطلاعات بدست آمده اگر بخواهیم جایی را به عنوان مصداق وجود فساد نام ببریم سازمان همیاری های شهرداری زنجان است.

استاندار زنجان در ادامه لزوم بازنگری جدی در قانون شوراها را مورد تاکید قرار داد و افزود: ۱۶ سال از فعالیت شوراها در ایران می گذرد و باید یک بازنگری جدی صورت گیرد و قانون اصلاح شود.

انصاری افزود: در انتخاب شهردار باید دقت شود و اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار دقت کنند و نگویند «حالا ببینیم چطور کار می کند و لازم شد عوض می کنیم»، که این نوع نگاه برای شهر زنجان چالش و مشکل ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه باید ثبات مدیریت شهری در استان صورت بگیرید افزود: دقت در انتخاب شهردار باعث تقویت مدیریت شهری می شود.

استاندار زنجان در خصوص وضعیت پتروشیمی گفت: متاسفانه در هیچ دوره ای مدیران این شرکت به این امر مبادرت نکردند که با سهامداران ارتباط داشته و وضعیت و مسائل این شرکت را به مردم بگویند و سهامداران هیچ وقت درک دقیق و جامعی از مسائل شرکت پتروشیمی زنجان نداشتند.

انصاری باتاکید بر اینکه تا زمانی که برنامه تامین مالی و اعتباری پتروشیمی زنجان تدوین و عملیاتی نشود اتفاق خاصی در پتروشیمی زنجان نخواهد افتاد افزود: باید نحوه تامین آورده سهامداران مشخص شود.

انصاری افزود: مشکل مالی حل شود این طرح عملیاتی می شود و اگر برنامه تامین مالی دقیق عملیاتی نشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

وی یادآور شد: سال ۸۵ پذیره نویسی برای این شرکت انجام شد، سهام این شرکت ۵۶ میلیارد تومان بوده و تاکنون افزایش سرمایه صورت نگرفته است.

انصاری گفت: در حال حاضر پیگری برای افزایش سرمایه با توجه به روند خاصی که در این زمینه وجود دارد صوت گرفته است.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به فرآیند صورت گرفته در استان طی سال ۹۳ گفت: سالجاری با فراز و نشیب هایی که داشت سپری شد و سال سختی به لحاظ انجام تکالیف و مسئولیت های دولت بود که با کمک خداوند، دولت مشکلات را به خوبی پشت سر گذاشت.

انصاری اظهار داشت: دولت در کاهش درآمدهای خود مشکل داشت و تغییر نرخ ارز که اتفاق افتاد قدرت منابع مالی دولت را کاهش داده چرا که در سال ۹۰ و ۹۱ منابع مالی دولت ۴۱ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

استاندار زنجان به فعالیت های حوزه عمرانی در استان زنجان طی سالجاری اشاره کرد و گفت: ۱۸۰ کیلومتر جاده های فرعی و روستایی استان نوسازی و بهسازی شده که این میزان دو برابر سال ۹۲ بود.

انصاری افزود: در حوزه آب هم ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار جذب کردیم که در سالجاری از ۳۶۰ میلیارد ریال فراتر رفتیم که نسبت به سال گذشته ۳,۵ برابر شده است.

انصاری به اجرای طرح های هادی روستایی اشاره کردو افزود:این استان دربحث گاز رسانی به روستا در سالجاری وضعیت خوبی داشت چرا که قبل از شروع به کار دولت یازدهم تنها ۳۴ درصد روستاهای استان گاز رسانی انجام شده بود ولی در حال حاضر به بیش از ۵۲ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: این استان در بحث گازرسانی به روستا ۵۰ درصد توسعه داشته و سال آینده وضعیت بهتری خواهد داشت.

استاندار زنجان به نوسازی راههای ارتباطی در استان اشاره کرد و یادآور شد: راه اصلی زنجان به تهران روکش آسفالت نهایی می شود و با تخصیص اعتبار می توانیم سال آینده شتاب بیشتری به اجرای طرح ها ببخشیم.

انصاری از موافقت وزارت راه و شهرسازی به استفاده از مکانیزم ۵۶ قانون تنظیم در استان زنجان خبر داد و گفت: بر اساس این قانون به ازای بهره‌مندی پیمانکار از املاک و دارایی‌های دولت، پیمانکاران پروژه‌هایی را در بخش راه اجرا می‌کنند.

استاندار زنجان افزود: تعریض محورهای سلطانیه به خدابنده و ابهر کمربندی سلطانیه، محور ابهر به تاکستان، بخشی از محور طارم به منجیل، بخش‌هایی از محور زنجان به بیجار و زنجان به دندی و در نهایت کمربندی شمالی زنجان از جمله پروژه‌هایی است که با استفاده از مکانیزم ۵۶ قانون تنظیم عملیاتی خواهد شد.

انصاری به ستاد تسهیلات نوروزی در استان اشاره کرد و افزود: این ستاد امسال با نام ستاد اجرایی خدمات سفر پیش بینی های لازم را صورت داده تا مسافران بتوانند از تسهیلات لازم در سطح استان بهره مند شوند.