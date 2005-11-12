بوش خواهان همكاري سوريه با جامعه بين الملل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، جرج بوش شب گذشته دولت سوريه را به دليل آنچه برداشتن گام هاي مضر و خطرناك براي منطقه ناميد، محكوم كرد.



بوش در اظهاراتي مداخله جويانه در امور داخلي سوريه گفت : دستگيري كمال اللبواني (Kamal al-Labwani ) فعال مخالف كه خواهان اصلاحاتي دموكراتيك است، يكي از اين گام هاي مخرب مي باشد.

بوش همچنين از بشار اسد رئيس جمهوري سوريه كه مدتي پيش درباره دولت لبنان و دتليو مهليز رئيس تيم بررسي تيم ترور رفيق حريري سخنراني شديد اللحني ارائه كرده بود، انتقاد كرد.

رئيس جمهوري آمريكا در يك سخنراني در پنسيلوانيا اعلام كرد: دولت سوريه بايد خواسته هاي جامعه بين الملل را تحقق بخشد و به طور كامل با تيم دتليو مهليز همكاري نمايد.

بوش در ادامه با متهم كردن سوريه به تلاش براي بي ثبات كردن منطقه و تهديد دمكراسي از اين كشور خواست به اين اقدامات پايان دهد.



روز گذشته نيز خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در سفر كوتاه به بيروت با فواد سنيوره نخست وزير لبنان ديدار كرد و بر حمايت كامل اروپا از بيروت تاكيد كرد.



سولانا نيز ازسخنان اخير بشار اسد كه نسبت به توطئه چيني بر ضد دمشق در بيروت هشدار داده بود، انتقاد كرد.



سنيوره نخست وزير لبنان هم تاكيد كرد كه كشورش هرگز به مقري براي استكبار و گذرگاهي براي توطئه بر ضد سوريه تبديل نخواهد شد.