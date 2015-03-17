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۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۰۶

زنگنه:

وزارت نفت از توانمندسازی دانش آموزان عسلویه حمایت می کند

وزارت نفت از توانمندسازی دانش آموزان عسلویه حمایت می کند

عسلویه - وزیر نفت گفت: وزارت نفت از توانمندسازی دانش آموزان شهرستان عسلویه حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه عصر سه‌شنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش عسلویه اظهار داشت: مقوله فرهنگ و آموزش و پرورش باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

زنگنه افزود: سیاست‌های نفت و گاز، تعامل با مناطق پیرامونی است و سعی می شود در مناطق نفتی توسعه همه جانبه رخ دهد.

وزیر نفت اضافه کرد: باید با حمایت از کلاس های نخبه پروری، سعی در رشد نیروهای انسانی شهرستان عسلویه داشته باشیم و شرکت ملی نفت و منطقه ویژه پارس جنوبی نیز ملزم هستند از آموزش و پرورش به عنوان اولویت اول در منطقه، حمایت کنند.

زنگنه با ابراز خشنودی از اجرای موفق نخبه پروری در عسلویه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم حمایت‌های مالی از آموزش و پرورش عسلویه را ادامه دهیم.

نفت و گاز از آموزش وپرورش عسلویه حمایت کنند

معاون آموزش وپرورش عسلویه نیز اظهار داشت: آموزش وپرورش عسلویه مشکلاتی دارد که در سایه حمایت‌های مجموعه نفت و گاز برطرف می‌شوند.

حسین غلامپور بیان داشت: مدیریت سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی و همچنین ایجاد دبیرخانه تعاملات منطقه ویژه توانسته موجبات تلاش‌های ارزنده‌ای در بهبود وضعیت آموزش وپرورش عسلویه باشد که جای قدردانی دارد.

http://media.mehrnews.com/d/2015/03/17/4/1622830.jpg

معاون آموزش وپرورش عسلویه با تشریح وضعیت آموزش وپرورش عسلویه ادامه داد: سازمان منطقه ویژه در ایجاد پایگاه نخبه پروری و کمک های مالی به طرح های روستا مرکزی همکاری های بسیار خوبی داشته است.

غلامپور با اشاره به مشکلات مالی آموزش و پرورش عسلویه اظهار داشت: به رغم توجهات بسیار خوب منطقه ویژه، همچنان باید نفت و گاز از آموزش و پرورش این شهرستان حمایت کند.

کد مطلب 2520475

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