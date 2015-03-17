وزارت نفت از توانمندسازی دانش آموزان عسلویه حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه عصر سه‌شنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش عسلویه اظهار داشت: مقوله فرهنگ و آموزش و پرورش باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

زنگنه افزود: سیاست‌های نفت و گاز، تعامل با مناطق پیرامونی است و سعی می شود در مناطق نفتی توسعه همه جانبه رخ دهد.

وزیر نفت اضافه کرد: باید با حمایت از کلاس های نخبه پروری، سعی در رشد نیروهای انسانی شهرستان عسلویه داشته باشیم و شرکت ملی نفت و منطقه ویژه پارس جنوبی نیز ملزم هستند از آموزش و پرورش به عنوان اولویت اول در منطقه، حمایت کنند.

زنگنه با ابراز خشنودی از اجرای موفق نخبه پروری در عسلویه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم حمایت‌های مالی از آموزش و پرورش عسلویه را ادامه دهیم.

نفت و گاز از آموزش وپرورش عسلویه حمایت کنند

معاون آموزش وپرورش عسلویه نیز اظهار داشت: آموزش وپرورش عسلویه مشکلاتی دارد که در سایه حمایت‌های مجموعه نفت و گاز برطرف می‌شوند.

حسین غلامپور بیان داشت: مدیریت سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی و همچنین ایجاد دبیرخانه تعاملات منطقه ویژه توانسته موجبات تلاش‌های ارزنده‌ای در بهبود وضعیت آموزش وپرورش عسلویه باشد که جای قدردانی دارد.

معاون آموزش وپرورش عسلویه با تشریح وضعیت آموزش وپرورش عسلویه ادامه داد: سازمان منطقه ویژه در ایجاد پایگاه نخبه پروری و کمک های مالی به طرح های روستا مرکزی همکاری های بسیار خوبی داشته است.

غلامپور با اشاره به مشکلات مالی آموزش و پرورش عسلویه اظهار داشت: به رغم توجهات بسیار خوب منطقه ویژه، همچنان باید نفت و گاز از آموزش و پرورش این شهرستان حمایت کند.