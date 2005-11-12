رويترز به نقل از ديپلماتها: تروئيكاي اروپايي پيش نويس پيشنهاد هسته اي به ايران را تهيه كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، رويترز به نقل از اين ديپلمات ها نوشت :"كشورهاي انگليس ، آلمان و فرانسه پيش نويس يك پيشنهاد هسته اي به ايران كه در آن فرصت انتقال فعاليتهاي حساس هسته اي به روسيه فراهم شود تا تهران از سوخت هسته اي براي توليد تسليحات هسته اي استفاده نكند،تهيه كرده است ."

اين ديپلمات ها اعلام كردند: طبق اين پيشنهاد كه از سوي سه كشور فرانسه، انگليس و آلمان و واشنگتن تهيه شده است ، ايران قادر خواهد بود كه بخشي از برنامه توليد سوخت هسته اي خود را كه حساس ترين بخش يعني غني سازي اورانيوم است حفظ و به روسيه منتقل كند .



يك ديپلمات تروئيكاي اروپايي خاطر نشان كرد : اين سند "عناصر يك راه حل بلند مدت "ناميده مي شود و رئوس كلي اين پيشنهاد توسط مطبوعات گزارش شده است .



وي اظهارداشت كه اگر ايران اين پيشنهاد را تا زمان نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه 24 نوامبر درباره اين مسئله بحث و گفتگو خواهد شد، نپذيرد . اتحاديه اروپا و آمريكا براي ارجاع پرونده تهران به شوراي امنيت تلاش خواهد كرد .

اين ديپلمات كه خواست نامش فاش نشود، تصريح كرد : هيچ تعجبي درباره متن اين پيشنهاد وجود ندارد. در اين پيشنهاد از روسيه و رئوس برنامه يك معامله مشترك غني سازي اورانيوم بين ايران و روسيه نام مي برد .

وي همچنين با بيان اين مطلب كه اين سند به واشنگتن و مسكو ارائه شده است، خاطر نشان كرد كه مقامات تروئيكاي اروپايي در حالي اين پيشنهاد را كم اهميت جلوه مي دهند كه فرصتهايي كه در اين پيشنهاد آمده و تهران آن را رد خواهد كرد، بسيار مهم هستند .



به گفته اين ديپلمات " اگر ايران اين پيشنهاد را نپذيرد اين امر به عنوان تاييد اين ادعا كه ايران خواهان توليد تسليحات هسته اي است نه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تلقي خواهد شد ."



وي همچنين بيان مي دارد كه از نظر اقتصادي قابل درك نيست كه ايران غني سازي را در داخل خاك خود انجام دهد. انجام اين كار در روسيه ارزانتر خواهد بود و به دنيا اطمينان مي دهد كه غني سازي اورانيوم به برنامه توليد تسليحات هسته اي منحرف نخواهد شد .



طبق اين پيش نويس ، ايراني ها ممكن است به اداره كارخانه يو سي اف اصفهان ادامه دهند، اما مجبور خواهند شد كه گاز هگزا فلورايد اورانيوم را كه در اين كارخانه توليد مي شود را براي غني سازي به روسيه طبق معامله اي مشترك بين دو كشور به روسيه انتقال دهند .

رويترز اعلام كرد: مقامات ايراني نيز اعلام كردند كه تمايلي براي بررسي هرگونه پيشنهادي را ندارند، اما خاطر نشان كردند كه تهران برنامه هاي خود را براي دستيابي به چرخه سوخت هسته اي خود متوقف نخواهد كرد .



علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و رئيس مذاكره كنندگان هسته اي ايران اظهار داشت : براي ايران مهم است كه غني سازي اورانيوم را در خاك خود انجام دهد .

منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران نيز پس از نشستي با معاونين وزراي امورخارجه كوبا ، مالزي و آفريقاي جنوبي به خبرنگاران گفت : ما اين فناوري را بدست آورده ايم و در تلاش هستيم كه اين فناوري را از طريق مذاكرات سازنده با همه طرفها اجرا كنيم .

ايگورايوانف دبير شوراي امنيت روسيه نيز وارد تهران شده است تا با مقامات ايراني احتمالا در باره پيشنهاد مذكور ديدار و گفتگو كند.



"اين در حالي است كه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا هرگونه توافق ميان كشورش با اروپا براي دادن پيشنهاد هسته اي به ايران كه فعاليت هاي محدود هسته اي خود را دنبال كند، تكذيب كرد.

روزنامه نيويورك تايمز اخيرا نوشته بود: كاندوليزا رايس و محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي سه شنبه در واشنگتن انديشه ارائه پيشنهاد مشترك به ايران را بررسي كرده بودند.

به نوشته اين روزنامه، مقامات آمريكا و اتحاديه اروپا اعلام كردند كه آنها پيشنهاد خواهند كرد تا به ايران اجازه فعاليت بسيار محدود هسته اي در خاك خود داشته باشد، اما تمام فعاليت هاي مربوط به اورانيوم به روسيه منتقل خواهد شد.

مقامات همچنين اعلام كردند كه پيشنهاد اخير در نشست اخير كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا و محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفت و اين منابع افزودند كه اين پيشنهاد از سوي البرادعي به نمايندگي از آمريكا و سه كشور اروپايي به ايران ارائه خواهد شد.

به نوشته اين روزنامه، رايس خواستار آن شده است كه دو هفته به ايران مهلت داده شود تا پيش از پايان نشست آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در 24 نوامبر(3 آذر) پاسخ دهد."

