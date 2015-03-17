پیروزی اتلتیکو مادرید مقابل لورکوزن/ صعود دشوار در ضربات پنالتی

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب ادامه یافت که طی آن تیم اتلتیکو مادرید برابر بایر لورکوزن در ضربات پنالتی پیروز شد تا به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد. دیدار دو تیم در پایان وقت معمول با برتری یک بر صفر اتلتیکو خاتمه یافت تا با توجه به برد یک بر صفر لورکوزن کار دو تیم به وض اضافه کشیده شود که تغییری در نتیجه حاصل نشد تا ضربات پنالتی تعیین کننده سرنوشت این بازی باشد.

اتلتیکو مادرید و بایرلورکوزن در حالی بازی خود را برگزار کردند که تیم آلمانی شروع خوبی داشت و در ضد حملات خطرناک نشان می‌داد اما این اتلتیکو بود که به گل رسید. ضربه پای چپ ماریو سوارز در دقیقه ۲۸ با برخورد به مدافع حریف درون دروازه لورکوزن جای گرفت تا هواداران پرشور اسپانیایی نفس راحتی بکشند.

لورکوزن بعد از این گل جلو کشید ولی این میزبان بود که روی ضد حملات توسط گریزمان و ماندژوکیچ خطرناک نشان می‌داد. با وجود اینکه لورکوزن میدانداری می‌کرد در نهایت نیمه نخست این بازی با همان یک گل به سود تیم اتلتیکو مادرید خاتمه یافت.

اتلتیکو مادرید نیمه دوم را با یک تعویض شروع کرد و با آمدن لوئیز گارسیا جان تازه‌ای گرفت. در این نیمه شاگردان سیمئونه برتری بیشتری نسبت به حریف خود داشتند و چندین موقعیت گلزنی را ایجاد کردند که ثمری نداشت. در نهایت بازی در پایان ۹۰ دقیقه با همان یک گل به پایان رسید تا با توجه به برتری یک بر صفر لورکوزن در دیدار رفت کار دو تیم به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در وقت اول اضافه اتفاق خاصی روی دروازه ها رخ نداد و دو تیم محتاطانه به کار خود پرداختند اما در همان شروع وقت دوم اضافه تیم مادریدی یک فرصت خوب گلزنی را از دست داد. بعد از آن ضربه راه دور و غافلگیر کننده رولفس به شکل خطرناکی از کنار دروازه اتلتیکو مادرید به خارج رفت.

جدال نفسگیر دو تیم در پایان با همان تک گل خاتمه یافت تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در این ضربات اتلتیکو مادرید 3 بر 2 برابر حریف خود برنده شد تا به سختی راهی مرحله بعدی این مسابقات شود.