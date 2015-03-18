رییس بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حکم مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان تهران، علی فتحی به عنوان رییس جدید بیمارستان پانزده خرداد ورامین انتخاب و از زحمات چندین ساله حسن تاجیک ریاست پیشین این بیمارستان تجلیل شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی افزود: حسن تاجیک رییس سابق بیمارستان پانزده خرداد شهرستان ورامین در طول تصدی چندین ساله مسئولیت این بیمارستان توانست قدم های موثری را در جهت راه اندازی بخش های مختلف درمانی به منظور ارتقای سطح سلامت شهروندان انجام دهد.

وی ادامه داد: علی فتحی رییس جدید بیمارستان پانزده خرداد نیز از جمله پزشکان متدین و متعهد شهرستان ورامین به شمار می رود که افتخار فرزند شهید بودن را بر سینه خود دارد و در سال های اخیر در زمینه بهداشتی و درمانی فعالیت های موثری را انجام داده است.

نقوی حسینی اضافه کرد: حدود دو سه ماه قبل مسئولان تأمین اجتماعی تصمیم به تغییر رییس بیمارستان 15 خرداد گرفتند و بنده تأکید کردم که اگر بنا بر جابجایی باشد باید یک پزشک خوب و متعهد بومی در این بیمارستان مستقر گردد که شب گذشته اطلاع یافتیم که آقای دکتر علی فتحی به عنوان رییس بیمارستان 15 خرداد انتخاب شدند.

مراجعه بیش از سه هزار نفر به بیمارستان ۱۵ خرداد به صورت روزانه

بیمارستان پانزده خرداد شهرستان ورامین به عنوان تنها بیمارستان تأمین اجتماعی جنوبشرق استان تهران در طول سالیان اخیر نقش مهمی را در بهبود سلامت در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت ایفا کرده است، اگرچه هم اکنون تخت های این بیمارستان جوابگوی تعداد زیاد بیماران نیست و ضرورت راه اندازی بیمارستان جدیدی در منطقه احساس می شود.

بر اساس اعلام مسئولان بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین روزانه بیش از سه هزار نفر از ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت برای درمان به این بیمارستان مراجعه می کنند که این نشان دهنده اهمیت این بیمارستان در بحث بهداشت و درمان است.

گفتنی است بخشهای زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی گوش و حلق و بینی، اورولوژی، اطفال، داخلی، قلب و عروق، ارتوپدی و اورژانس فعال هستند که هر روز مشغول خدمت رسانی به شهروندان جنوب شرق استان تهران هستند که از نظر وسعت و کیفیت خدمت رسانی در منطقه منحصر به فرد است