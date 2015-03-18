به گزارش خبرنگار مهر، کاوه اویسی کارگردان جوانی که دانش آموخته هنر تئاتر است و فیلم های کوتاه و مستندی نیز در کارنامه کاری خود دارد، ساخت نخستین فیلم بلند خود را با پروانه ویدیویی در دست دارد.

این کارگردان جوان درباره داستان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: داستان درباره زنان معاصر است که خواسته های جدیدی از جامعه دارند اما جامعه همچنان به این خواسته ها نگاه سنتی دارد و حتی این خواسته ها از نظر جامعه عجیب و غریب است.

وی افزود: آیدا نام نقش اصلی فیلم است که از هموطنان مقیم در فرانسه است و پس از سال‌ها به ایران می آید تا خواست خودش را عملی کند اما با موانعی روبرو می شود. مهاجرت یکی دیگر از مسایلی است که در فیلم مدنظر قرار دادم.

اویسی درباره پروانه ویدیویی این فیلم گفت: پروانه نمایش را ویدیویی دریافت کردم ولی به هيچ عنوان نگاه سهل‌انگارانه ای که معمولا در ساخت فیلم های ویدیویی وجود دارد در ساخت این فیلم ندارم و ساختار فیلمبرداری و قاب بندی کاملا سینمایی است. ضمن اینکه تهیه کننده این فیلم سینمایی نادر رضایی از پیشکسوتان صدابرداری در سینمای ایران است که صدابرداری سریال تاریخی «سربداران»،«آرایشگاه زیبا» و ... را به عهده داشته است. همچنین مهدی کوهیانی نیز یکی دیگر از تهیه کنندگان فیلم است.

نسترن پيكانو، آزاده موحد بشيری، پيمان گلی، ابراهيم عزيزی از بازیگران این فیلم هستند و نادر رضایی علاوه بر تهیه کنندگی صدابرداری کار را نیز به عهده دارد.