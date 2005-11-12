برانكو تاوان ترسهاي بيجاي گذشته خود را پس مي دهد // مدافعان و دروازه بانان شايسته بسياري پشت خط تيم ملي مانده اند

برانكو ايوانكوويچ در اين چند ماهه اخيرچهاربار به همراه تيم ملي كشورمان شكست خورده كه اين موضوع ازجهات بسيار زيادي قابل تعمق است. شكست مقابل كوئينزپارك رنجرز درشرايطي حاصل شد كه كه برانكو جمعي ازنفرات اصلي خود را دراختيار نداشت. تيم ملي پس از آن به ژاپن باخت.

درآن ديدار اگرعلي كريمي، وحيد هاشميان ومهدي مهدوي كيا درتيم ملي نبودند، درعوض زيكوهم جمعي ازبهترين يارانش را در اختيارنداشت و دوتيم درشرايط يكسان به مصاف هم رفتند. اما تيم ملي برخلاف وعده برانكو بازي بي نشاطي را ارائه كرد. اما صعومد تيم ملي ايران به جام جهاني آنقدر ارزشمند بود كه كسي سعي نكرد ازكاه كوه بسازد تا اينكه نوبت به شكست مقابل كره جنوبي رسيد.

تيم ملي كشورمان دربازي مقابل كره جنوبي نمايش ضعيفي داشت و اين بد بازي كردن، بيشترمتوجه خط دفاعي و دروازه تيم بود. همان دومنطقه اي كه چشمان اسفنديار تيم ملي است، اما مرغ برانكو همواره يك پا داشت تا اينكه نوبت به بازي مقابل تيم دوم مقدونيه رسيد. در اين بازي يكي از بدترين عملكردهاي سالهاي اخير را ازتيم ملي كشورمان شاهد بوديم. بيشترزمان بازي توپ دراختياربازيكنان كشورمان بود، با اين حال هرگزنتوانستيم از اين مالكيت توپ بهره ببريم و دروازه تيم دوم مقدونيه هرگزمقابل ما فرونريخت تا جز شكست وشرمندگي نصيب نبريم.

غيرطبيعي بودن اين شكست از اين جهت است كه تيم ملي كشورمان با نفرات اصلي خود دراين ديدارحضور پيدا كرد با اين حال هرگزبازي درخور شأني را ارائه نكرد. غيرطبيعي تر اينكه برانكو همچون هميشه به مردم فريبي خود ادامه داد وگفت تيم ملي در اين ديداربازي خوبي را ارائه كرده وموقعيتهاي گل فراواني داشته كه بازيكنان تيمش نتوانسته اند ازآن استفاده كنند. پنداري سرمربي تيم ملي نمي داند كه توانايي يك تيم را با موقعيتهاي گل آن تيم نمي سنجند، بلكه با نتيجه كسب شده ارزيابي مي كنند.

تيم ملي كشورمان از روزي كه به جام جهاني 2006 آلمان صعود كرده تا به امروز درتمامي ديدارها شكست خورده، با اين حال برانكو به جاي اينكه درصدد رفع عيوب تيم برآيد، هربار دم ازاين مي زند كه تيم تحت امرش عملكرد خوبي داشته وبا وارونه جلوه دادن واقعيتهاي موجود درتيم ملي، برناتواني هاي خود سرپوش گذاشته است. تيم ملي كشورمان در4 بازي اخير براثر ضعف خط دفاعي و دروازه بان گل خورده است، با اين حال هرگز تلاشي نشده تا جلوي اين ايرادات گرفته شود.

درحالي كه درفوتبال ما مدافعان بسياري حضور دارند كه مي توانند با اندكي شجاعت ازسوي برانكو به تيم ملي فراخوانده شوند، با اين حال به هيچ انگاشته مي شوند تا اين خط دفاعي پراشتباه همچنان به اشتباهات خود ادامه دهد. درخصوص دروازه بان نيز برانكو تاوان ترسهاي بيجاي گذشته خود را پس مي دهد. در اين دوسال و اندي كه او رهبري تيم بزرگسالان ما را برعهده داشته است، بارها وبارها بازيهاي دوستانه برگزاركرده ايم. با اين حال ابراهيم ميرزاپورهمواره دروازه بان اصلي تيم ما بوده، تا آنجا كه امروز گزينه دومي وجود ندارد وفقط ترس و دودلي بر اردوي تيم حاكم است.

شكست مقابل مقدونيه بايد پاياني باشد بر ادامه تكرويهاي برانكو كه جماعتي را ناديده گرفته و پس ازهربازي ضعيف حرفهايي به خورد اين مردم مي دهد كه گويي طرفداران پرافتخارترين تيم قاره كهن هيچ دركي ازفوتبال ندارند.

البته بايد به فدراسيون فوتبال هم خرده گرفت كه چرا تيمهايي به اين ضعيفي را به تورنمنتي كه مي تواند براي فوتبال ما مفيد باشد دعوت مي كند. (هرچند كه بنظر مي رسد همين تيمهاي ضعيف هم ازما بهتر فوتبال بازي مي كنند.) برانكو يك كروات است و توانسته به همراه تيم كرواسي به عنوان سومي جام جهاني دست پيدا كند. اما آيا حرف اوبراي فدراسيون فوتبال كشورش آنقدر خريدارنداشت كه تيم ملي كشورمان به جاي تيم دوم مقدونيه با تيم كرواسي ديدار تداركاتي برگزارمي كرد.

* مسعود حسين