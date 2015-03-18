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۲۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۷

فلاح جلودار:

راه اندازی سرای تجاری مازندران ضروری است

راه اندازی سرای تجاری مازندران ضروری است

ساری - استاندار مازندران گفت: راه اندازی سرای تجاری مازندران و خطوط هوايی برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی از ضروريات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مازندران، ربیع فلاح جلودار در جلسه پيگيری مصوبات هيئت اعزامی مازندران به استراخان روسيه گفت: بخش خصوصی بايد پيشرو در افزايش صادرات باشد و نقشه راه براي صادرات به آستراخان روسيه بايد تهيه شود.

استاندار مازندران تاكيد كرد : وزير كشاورزي آستراخان به زودي به مازندران سفر خواهد كرد و ما انتظار داريم تا مصوبات سفر توسط اتاق بازرگاني استان و بخش خصوصي به طور جدي دنبال شود و سراي تجاري ايرانيان در آستراخان بايد با محوريت اتاق بازرگاني فعال شود.

وي پشتيباني از صادركنندگان و حمايت از آنان را براي توسعه صادرات استان ضروري خواند و گفت: در حوزه صادرات آبزيان و گل و گياه بايد استانداردها مورد توجه قرار گيرد.

استاندار مازندران ظرفيت اتاق بازرگاني را بسيار بالا دانست و ابراز اميدواري کرد تا ارتباطات با آستراخان و شيوه مبادلات با اين استان به عنوان يك نمونه در حوزه ارتباطات با كشور همسايه لحاظ شود.

وي نگاه برد برد را براي توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه مبناي فعاليتها و اقدامات خواند و براي اعضاي جديد اتاق بارزگاني استان آرزوي موفقيت کرد.

در اين نشست هر يك اعضا گزارش اقدامات و فعاليتهاي خود را در زمينه تحقق مصوبات سفر هيات اقتصادي تجاري مازندران به آستراخان روسيه را ارائه کردند.

در اين نشست عشريه رئيس اتاق بازرگاني مازندران از حمايت ها و پشتيباني استاندار مازندران از بخش خصوصي تقدير و تشكر کرد و گفت: استاندار مازندران بخش خصوصي را محور توسعه استان خوانده و هميشه حمايت نمودند و اعضاي جديد اتاق بازرگاني نيز به عنوان سربازان اقتصادي نظام در خدمت استاندار و استان مازندران خواهند بود.

وي از تاييد انتخابات اتاق بازرگاني مازندران خبر داد و ابراز اميدواري نمود اعضاي جديد اتاق بازرگاني بتوانند در زمينه توسعه اقتصادي مازندران گامهاي اساسي بردارند.

 

 

 

کد مطلب 2520671

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