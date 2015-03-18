به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۳ در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مذاکرات تیم هسته ای با ۱+۵ در لوزان سوئیس در چه مرحله ای قرار دارد و آیا امکان تفاهم سیاسی وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: گفتگوهای فشرده ای در جریان است و مذاکرات آقای صالحی با وزیر انرژی آمریکا و مذاکرات آقای ظریف با دیگر وزرای ۱+۵ در جریان است و مدیران سیاسی در سطح ۱+۵ در ادامه مذاکرات برنامه هایی را برای گفتگوهای فنی، حقوقی و سیاسی دارند.

وی با بیان اینکه ما شاهد هستیم تلاش های مستمری از سوی تیم مذاکره کننده ادامه دارد، گفت: مذاکرات به مرحله پیچیده ای رسیده است و تلاشها در حال انجام است تا فاصله ها کم شود و پیشرفت های فنی در حال رخ دادن است و بخش زیادی از مسائل فنی حل شده است و مباحث سیاسی ادامه دارد.

افخم ادامه داد: ابعاد پیچیده ای در مذاکرات فعلی وجود دارد و باید نتیجه آن را در روزهای آینده دنبال کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پذیرش قطعنامه های سازمان ملل ذیل فصل هفتم به معنای پذیرش تحریم های غیر قانونی نیست که شورای عالی امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع کرده، گفت: مباحث حقوقی بسیار حساس است و تیم مذاکره کننده با اشراف کامل به ابعاد حقوقی و فنی، زوایا و نکات مربوط به مسئله تحریم ها را در نظر می گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: گفتگوهای حقوقی و سیاسی پیچیده ای در جریان است و خوشبختانه تیم حرفه‌ای در طرف ایرانی وجود دارد که در این زمینه جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و من به دوستان می گویم که نگران نباشند.

افخم در پاسخ به این سئوال که قرار بر این بود تا پایان ماه مارس تیم مذاکره کننده با طرف ۱+۵ به یک دستاورد احتمالی برسد و آیا توافق تا پایان این ماه انجام خواهد شد یا خیر، گفت: در پایان مذاکرات ماه نوامبر یکی از مباحث هیات های مذاکره کننده این بود که با توجه به تمدید برنامه اقدام مشترک و توافق موقت، یک جدول زمانی تنظیم شود و مطابق آن طرف ها بتوانند تا پایان ماه مارس به راه حل ها دست پیدا کنند و پس از آن بر اساس این راه حل ها بر روی جزئیات مذاکره کنند. بحث توافق تا پایان ماه مارس در همین بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص گزارش حقوق بشری اخیر احمد شهید در خصوص ایران، مساله حقوق بشر را یک مساله سیاسی توسط برخی مجامع و کشورها دانست و گفت: این مساله گاهی از ساز و کارهای اصلی خود خارج می‌شود. در صورتی که ما همکاری بسیار خوبی با همه ساز و کارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل داریم و در این شورا، ایران حضوری فعال دارد.

افخم با بیان اینکه ایران به عنوان یک عضو فعال و مسئول در صحنه بین‌الملل در موضوع حقوق بشر به یک باور تبدیل شده است، تصریح کرد: در این زمینه برخی معاندان جمهوری اسلامی تلاش‌هایی را می‌کنند که به نظر ما باید به مساله حقوق بشر در ایران یک نگاه فنی داشت و به واقعیت‌های کشور ما توجه کرد.

گزارش های حقوق بشری در خصوص ایران باید از نگاه های سیاسی دور شود

وی افزود: متاسفانه در بخشی از گزارش‌های حقوق بشری در خصوص ایران، به مستندات جمهوری اسلامی توجه نمی‌شود که امیدواریم ساز و کارهای حقوق بشری از مسائل و نگاه‌های سیاسی دور شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نمایندگان ما دیدارهایی را با احمد شهید داشتند و نکاتی را به وی ابراز کرده‌اند، خاطر نشان کرد: ولی ما شاهد بودیم مستندات غیرواقعی از سوی احمد شهید ارائه شد که این مستندات مورد نقد قرار گرفته است.

افخم ادامه داد: یک نگاه بی‌طرفانه در انتشار گزارش‌های حقوق بشری لازم است و امیدواریم این نگاه در آينده تثبیت شود.

ادعای دخالت ایران در امور یمن به هیچ وجه صحت ندارد

وی در پاسخ به این سئوال که برخی کشورها، کمک‌های ایران به مردم یمن را به نشانه دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در مسائل داخلی یمن دانسته‌اند و موضع وزارت خارجه در این زمینه چیست؟ گفت: این ادعا، فرافکنی بیش نبوده است و به هیچ وجه صحت ندارد. کمک‌های ایران به یمن در چارچوب‌ کمک‌های انسانی بوده است و پیش از این در این زمینه توافقاتی صورت گرفته بود که امروز نیز کمک‌های انسانی و دارویی به مردم یمن ارائه می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بیان این ادعاها و مسائل کاملا مغرضانه صورت می‌گیرد.

افخم در ادامه با اشاره به تحولات بحرین،‌ ابراز امیدواری کرد: شرایط با گفتگوهای داخلی بحرین حل شود و نگاه داخلی در بحرین باید بر اساس گفتگوها و مشارکت فعال مردم انجام شود.

تلاش برای فراهم شدن روال طبیعی صدور ویزا برای عمره گذاران

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص صدور ویزا برای عمره‌گذاران توسط دولت عربستان، گفت: تلاش داریم کمک کنیم تا این مساله و موضوع فنی حل و فصل شود و امیدواریم کار طبیعی کنسولگری عربستان در این خصوص به روال عادی خود برگردد که ما در این زمینه تلاش‌ها و کمک‌های خود را جهت حل این موضوع انجام می‌دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اینکه این سازمان نتوانسته‌ است به وظایف خود به خوبی جامعه عمل بپوشاند، تاکید کرد: وظیفه سازمان ملل، رسیدگی به چالش‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی در سطح جهان است که متاسفانه به دلیل اینکه برخی اعضای دائم شورای امنیتی سازمان ملل مانع از عملکرد عادلانه در اجرای وظایف این سازمان شدند، این سازمان نتوانسته‌ است وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

اصلاح ساختاری سازمان ملل از دغدغه های اعضای آن است

افخم با بیان اینکه نمونه بارز غیرعادلانه رفتار کردن برخی اعضای دائم شورای امنیت، موضوع فلسطین است، گفت: برخی اعضای این شورا حامی رژیم صهیونیستی هستند که با این وجود امکان حل برخی مسائل از جمله مساله فلسطین در این شورا وجود ندارد و به پیچیده و لاینحل شدن شرایط می‌انجامد.

وی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود با مشارکت همه کشورهای جهان، برای ارتقای کارآیی سازمان ملل گام برداشته شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اگر سازمان ملل نتوانسته به وظایفش عمل کند، بخشی از آن به ساختارهایش برمی‌گردد و باید این ساختارها متناسب با شرایط کنونی جهان باشد.

افخم، اصلاح ساختاری سازمان ملل را یکی از دغدغه‌های اعضای این سازمان دانست و گفت: اظهارنظر دبیرکل سازمان ملل نشان می‌دهد ایفای نقش برخی کشورها مورد توجه برخی اعضای سازمان ملل است.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی تحلیلگران معتقدند ایران قرار است در مذاکرات هسته‌ای، تعهدات فرا پارلمانی را بپذیرد و پاسخ شما در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: این موضوع یک شایعه است. همه موضوعات در مذاکرات مورد گفتگو قرار دارد و مباحثی که در خصوص مندرجات مذاکرات از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شود، صحت ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تا حصول توافق کامل، دوستان ما همه ابعاد حقوقی،‌ فنی و سیاسی را مورد توجه قرار می‌دهند و باید اعلام کنم بخشی از این مسائل که مطرح می‌شود، صرفا گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

توضیح درباره سفر پارلمانی هیات ایرانی به انگلیس و انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی

افخم در پاسخ به سئوالی در خصوص سفر هیات پارلمانی ایران به انگلیس، تصریح کرد: سفر این هیات به انگلیس به دعوت همتای آنها صورت گرفته است و ملاقات‌های خوبی این هیات با طرف انگلیسی داشته است و تمام این برنامه‌ها از سوی پارلمان انگلیس برنامه‌ریزی شده بود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از انتخابات اخیر پارلمانی رژیم صهیونیستی چیست؟ اظهار کرد: برای ما هیچ کدام از احزاب رژیم صهیونیستی تفاوت ندارد چرا که ماهیت همه آنها تجاوزگری است و همه این احزاب در تجاوز به مردم فلسطین در سطح یکسانی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند.

تفسیرهای نادرستی از اظهارات یونسی شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا به دنبال اظهارات علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در خصوص عراق با طرف عراقی گفتگوها و بحثی انجام شده است یا خیر؟ اظهار کرد: ما قبلا نیز اعلام کردیم که تفسیرهای نادرستی از اظهارات دستیار رئیس‌جمهور صورت گرفته است و برخی رسانه‌های منطقه نسبت به این اظهارات سوء برداشت، داشتند و این سخنان را تحریف کرده‌اند.

افخم افزود: سیاست‌های ما روشن است و جمهوری اسلامی به تمامیت ارضی همه کشورها احترام می‌گذارد و روابط ما با همه کشورها به خصوص کشورهای همسایه بر اساس احترام متقابل صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برخی در منطقه تلاش داشتند از این سخنان سوء استفاده کنند، تاکید کرد: باید بگویم دوران امپراطوری‌ها گذشته است و بحث و حاشیه‌‌سازی در خصوص این سخنان جایی ندارد.

افخم با اشاره به اقدامات وزارت خارجه در خصوص گفتگو با طرف عراقی جهت روشن شدن این موضوع، گفت: ما در مسیر روشنگری، سفارتخانه‌هایمان و مسئولین ذیربط عراقی گفتگوهایی داشتند و بیانیه‌های مطبوعاتی در این زمینه صادر شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: کشورهای منطقه بر اساس اظهارات و سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی، این موضوع برایشان کاملا روشن است و اقدامات رسانه‌های فرصت‌طلب در این زمینه برای کشور فایده‌ای ندارد.

خواسته ایران لغو همه تحریم هاست

وی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات هسته‌ای و با بیان اینکه یکی از مسائل در حال بحث در مذاکرات در خصوص مباحث سیاسی و تحریم‌ها است، خاطر نشان کرد: خواسته ما در توافقات هسته‌ای، لغو همه تحریم‌ها است و بر این اساس مذاکرات را شروع کردیم و راه‌حل‌هایی در این زمینه باید یافته شود و بررسی ابعاد حقوقی این موضوع جهت حل و فصل آن امروز آغاز شده است.

افخم در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا آقای امیرعبداللهیان از تشکیل کمیته امنیتی تهران ـ ریاض خبر داده‌اند و نتیجه این موضوع به کجا رسیده است؟ گفت: گفتگوها در این زمینه ادامه دارد تا شرایط تشکیل و برگزاری این کمیته فراهم شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بحث موضوع قطعنامه‌های سازمان ملل و امکان پذیرش این قطعنامه‌ها توسط ایران ذیل فصل هفتم، خاطر نشان کرد: مباحث فنی و حقوقی پیرامون این مساله در حال انجام است و تیم هسته‌ای در خصوص ابعاد حقوقی و زوایای قطعنامه‌ها کار می‌کند. این از موضوعاتی است که تیم مذاکره‌کننده با اشراف کامل به تمامی ابعاد حقوقی و فنی قطعنامه‌های سازمان ملل به خصوص فصل هفتم، این موضوع را دنبال می‌کند تا به احقاق حقوق ملت بیانجامد.

وی تاکید کرد: من باید به شما بگویم که در این زمینه جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

نیاز به گام های جدی برای تعامل حداکثری با کشورهای همسایه

افخم در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برنامه وزارت خارجه در ارتباط با کشورهای همسایه چگونه است، گفت: ما طی ۱.۵ سال گذشته یعنی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، گفتگوهای جدی‌‌ را با همسایگان خود شروع کرده‌ایم و اولویت ایران را روابط خوب با همسایگان دانستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ظریف سفرهایی را در این زمینه داشته است، گفت: به هر حال تقویت گفتگوها تا حل مسائل منطقه‌ای از جمله سیاست‌های ماست اما کافی نیست و باید گام‌‌های جدی در این زمینه برداشته شود و در این راستا وزارت خارجه کار با همسایگان را شدت بخشیده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه الجزیره اخیرا اعلام کرده است که مذاکرات تا شنبه ادامه دارد و آیا این تاریخ از سوی طرف‌های مذاکره پذیرفته شده است یا خیر؟ گفت: من مستندی از خبر الجزیره نیافته‌ام و باید منتظر ماند تا از تصمیم طرف‌های مذاکره در خصوص زمان پایان این دوره از مذاکرات اطلاع یافت.

مهمترین اقدامات وزارت خارجه در سال۹۳

افخم با بیان اینکه سال ۹۳ آکنده از اقدامات و تحولات پرشتاب دستگاه دیپلماسی بود، خاطر نشان کرد: ما در این سال دفاع و مدیریت جهادی در صیانت از منافع ملی ایران در قالب گفتگوهای منطقی هسته‌ای و امنیتی‌زدایی کردن برنامه هسته‌ای و تقویت دوستی با همسایگان را شاهد بودیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تروریسم و افراطی‌گری را از حوادث تلخ سال ۹۳ در منطقه دانست و گفت: این موضوع، مردم منطقه، جهان و مسلمانان را آزار داد و امیدواریم که در سال پیش‌رو، صلح و آرامش با حاکمیت تدبیر و اعتدال و مقابله با تروریسم را شاهد باشیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی سفیر عربستان در ایران مستقر خواهد شد و وزارت خارجه در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: از طرف ما کارهای اجرایی و اداری پذیرش سفیر انجام شده است و امیدواریم اقدامات نهایی توسط طرف عربستانی در این زمینه انجام شود.

افخم همچنین ابراز امیدواری کرد: بحران جعلی درباره پرونده هسته‌ای ایران به حل و فصل عادلانه بیانجامد و مقاومت مردم در برابر زیاده‌خواهی‌ها و تلاش تیم هسته‌ای منجر به احقاق حقوق ملت ایران شود.