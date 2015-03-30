به دغدغه های افراد متدین احترام می گذاریم/ اهل تعامل هستیم

خبرگزاری مهر- گروه هنر: مدیرعامل خانه موسیقی در گفتگویی تفصیلی با مهر به تشریح عملکرد این نهاد صنفی در سال گذشته و برنامه های پیش رو پرداخت و سپس بررسی نقادانه ای بر عملکرد دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت که بخش نخست آن را در روزهای قبل خواندیم.

وی در بخش دوم صحبت های خود با انتقاد دوباره از برخی عملکردهای دولتی در حوزه موسیقی در برخی از حوزه ها به موضوع تفویض نحوه نظارت بر آموزش موسیقی آموزشگاه های آزاد موسیقی در سراسر کشور، عملکرد معاونت هنری در حوزه موسیقی، ماجرای ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی، بی توجهی رسانه ملی به فعالیت ها و نظرات خانه موسیقی، کانون خوانندگان موسیقی پاپ، لغو کنسرت ها، وعده معاون هنری به خانه موسیقی در برگزاری جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد.

مدیرعامل خانه موسیقی، علی جنتی، علی مرادخانی

حمیدرضا نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: ما به عنوان یک نهاد صنفی و تخصصی حوزه موسیقی نسبت به موسیقی همیشه احساس وظیفه می کنیم و هر نهادی که می خواهد فعالیت موسیقایی داشته باشد طبیعی است که ما نسبت به آن فعالیت حساسیت داشته باشیم و البته هرو قت هم از ما چیزی خواسته شود با کمال میل و رغبت با آنها همکاری کنیم. اما به هر صورت من فکر می کنم که هم در مجموعه دولت و هم در مجموع وزارت ارشاد باید کارها همواره به سمت و سویی هدایت شود که تعاملات میان نهادهای صنفی و بدنه دولت در بهترین شکل ممکن قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: البته جا دارد اینجا از وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر کنم که توانسته اند به شکلی عمل کنند که جامعه هنری ایشان را قبول داشته باشند چراکه در حد توان و تلاش خود پای مساله هنر ایستادگی کردند. در این میان هم آقای مرادخانی حضور داشت که ما اهالی موسیقی به وی علاقه خاصی داریم اما به هر ترتیب من فکر می کنم این دوره، یک دوره بسیار پراهمیت تاریخی است که باید خیلی از اتفاقات خوب در این برهه زمانی بیفتند اما متاسفانه وقت به تندی در حال گذشتن است و دفتر موسیقی وزارت ارشاد باید تلاش کند در زمان باقی مانده کارهای ماندگاری را در عرصه موسیقی انجام دهد. ما باید در این زمان باقی مانده به هم نزدیک باشیم و فکر می کنم خیلی از کارهایی که باید به اصناف محول شود زودتر انجام پذیرد.

مدیرعامل خانه موسیقی درباره عملکرد معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفت: من فکر می کنم حجم مطالباتی که از معاونت هنری وزارت ارشاد وجود دارد خیلی بالاست و از طرفی به دلیل تخریب هایی که در دولت قلبی شکل گرفته، کار ترمیم با مشکلات زیادی رو به رو است ضمن اینکه در این بین نباید از کمبود منابع مالی دولت به سادگی عبور کرد که کار را واقعا برای دولتمردان سخت می کند. به هر ترتیب من عملکرد معاونت هنری در سال ۹۳ را مثبت ارزیابی می کنم.

نظارت بر آموزش آموزشگاه های موسیقی به خانه موسیقی واگذار می شود

این مدرس موسیقی افزود: یکی از مواردی که امیدواریم در سال ۹۴ محقق شود موضوع «نظارت بر آموزش» است که خوشبختانه کارهای نهایی آن انجام شده و طبق برنامه ریزی های انجام گرفته موضوع نظارت بر آموزش موسیقی آموزشگاه های موسیقی از دولت به خانه موسیقی تفویض می شود. البته در گذشته نیز بحث نظارت بر آموزشگاه ها و اساسا گزینش استادان و مدرسان این مجموعه های آموزشی توسط خانه موسیقی انجام می شد که نتیجه خیلی خوبی هم داشت اما با حضور دولت های نهم و دهم این رویکرد از خانه موسیقی برداشته شد و ما در این زمینه با مشکلات زیادی روبه رو شدیم.

ماجرای ادامه دار ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک

نوربخش با اشاره به مشکلاتی که سال گذشته در افتتاح ارکسترهای ملی و سمفونیک تهران پیش آمد، توضیح داد: خانه موسیقی در رابطه با ماجرای ارکسترها چندین جلسه برگزار کرد تا بتوانیم با برپایی این جلسات هر چه زودتر شاهد راه اندازی این دو مجموعه موسیقایی باشیم اما متاسفانه کمبود مسائل مالی و حقوق معوقه هنرمندانی که طی سال های گذشته در ارکستر حضور داشتند باعث ایجاد مشکلاتی شده بود که کار را برای راه اندازی مجدد سخت می کرد. این معوقات دارای رقم های میلیاردی بود که اگر دوستان می خواستند با در نظر گرفتن چنین مشکلاتی دوباره ارکستر را راه اندازی کنند کار بدتر می شد.

وی بیان کرد: ما در خانه موسیقی پیرامون موضوع ارکسترها پیگیری های زیادی را انجام دادیم حتی در جزیی ترین موارد هم به دنبال ارائه راهکارهایی بودیم که بتوانیم مشکلات موجود را حل کنیم. بنابراین باید بگویم که دلایل اصلی اینکه ارکسترها نتوانستند در زمان مقرر فعالیت خود را آغاز کنند فقط مسائل مالی بود. به طور طبیعی هم تا آن بودجه مورد نظر ارکسترها محقق نمی شد، راه اندازی حتی مصلحتی آن در جشنواره موسیقی فجر بی منطق بود. کما اینکه در همین جشنواره موسیقی فجر هم می شد با یک اجرای نمادین کارهایی را انجام داد.

رسانه ملی هیچ ارتباطی با خانه موسیقی ندارد

نوربخش در بخش دیگری از صحبت های خود درباره تعاملات نهاد خانه موسیقی با مدیریت جدید سازمان صدا و سیما گفت: متاسفانه مسوولان جدید رسانه ملی هیچ تماس و ارتباطی با خانه موسیقی نداشتند. البته در گذشته با آقای صوفی چندین بار جلساتی را برگزار کردیم حتی ما به ایشان پیشنهاد برگزاری یک برنامه موسیقایی ویژه را در رادیو دادیم که متاسفانه اجرای این پیشنهاد به تغییر مدیریت ها کشیده شد و ما فعلا نتوانسته ایم نتیجه ای را از این فضا دریافت کنیم. این در حالی است که ما چندین بار پیشنهاد تولید برنامه ای مانند «هفت» را که می تواند با عنوان دیگر پیرامون موسیقی برای علاقه مندان عرضه شود به معاونت سیما داده بودیم اما تاکنون هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.

خانه موسیقی در حوزه موسیقی پاپ اشتباه کرد

مدیر عامل خانه موسیقی درباره وعده عملی نشده کانون خوانندگان موسیقی پاپ نیز توضیح داد: ما یک فراخوانی را برای تشکیل کانون خوانندگان پاپ منتشر کردیم که بعدها متوجه شدیم، این مسیر، مسیر اشتباهی است زیرا تعدادی از افرادی که بعد از فراخوان ما به خانه موسیقی آمدند واجد صلاحیت های لازم نبودند به همین جهت تصمیم گرفتیم که به راهکار دیگری فکر کنیم بنابراین من با چند نفر از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ صحبت کردم که طی آن قرار بر این شد بیش از ۱۵ نفر از این هنرمندان در سال آینده به عنوان هیات موسس اساسنامه ای را تدوین کنند و بعد از این ماجرا نسبت به تشکیل کانون خوانندگان موسیقی پاپ در این شکل و شمایل جدید اقدام کنیم.

حاشیه های کنسرت های موسیقی پاپ به کلیت موسیقی لطمه زد

این خواننده درباره حاشیه ها و صحبت هایی که بعضا از طرف خوانندگان کنسرت های پاپ گفته می شود نیز تصریح کرد: نظارت بر چنین فضایی بر عهده دفتر موسیقی وزارت ارشاد با نظارت دولت است. خانه موسیقی اهرم اجرایی ندارد مگر اینکه در این حوزه کاری از سوی دولت به خانه تفویض شود وگرنه ما به لحاظ قانونی نمی توانیم جلوی چیزی را بگیریم. اتفاقا یکی از مولفه هایی که باعث ایجاد مشکل در برگزاری کنسرت های موسیقی می شود همین اظهارنظرها و صحبت های بی جای برخی از خوانندگان است که فضا را حساس می کند و کار را به جایی می کشاند که برخی از ممنوعیت ها و لغو کنسرت ها به جهت همین حاشیه ها صورت پذیرد.

نوربخش گفت: خانه موسیقی نیز به شدت معترض چنین رویکردی است چرا که بسیاری از کارها خلاف شان موسیقی است. ما به هیچ عنوان منکر هیجان نیستیم ولی معتقدیم برخی از حرکت ها دور از شان است که امیدوارم در این جا دفتر موسیقی به طور جدی دخالت کند و اجازه بروز مشکلات و حاشیه ها را ندهد.

ساماندهی دستمزدهای موسیقایی

عضو هیات مدیره خانه موسیقی در پاسخ به پرسش مهر مبنی نحوه نظارت خانه موسیقی در حوزه دستمزدهای هنرمندان فعال موسیقی بیان کرد: رسیدگی به این موضوع بر عهده کانون ناشران و تهیه کنندگان خانه موسیقی است که من پیش از این پیشنهاد آن را به دوستان ارائه داده بودم اما متاسفانه این کانون، مجموعه فعالی در این زمینه نبود در حالی که لازم است پیرامون چنین موضوع مهمی جلسات منظمی را برگزار کند و برای موضوع بااهمیت دستمزدهای موسیقایی راه حل ویژه ای داشته باشند. متاسفانه شرایط موجود شرایط بسیار نابسامی است و کار به جایی رسیده که هرکسی هر رقمی دلش می خواهد طلب می کند و این موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد.

سال ۹۳، سال خوبی برای موسیقی نبود

مدیر عامل خانه موسیقی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: متاسفم که بگویم که ما اتفاقات بدی را در زمینه موسیقی طی سال ۹۳ تجربه کردیم. ما در بخش هایی که مربوط به لغو کنسرت ها می شد شاهد واکنش ها و هجمه هایی بودیم که بخشی از آن مربوط به حوزه های سیاسی بود؛ واکنش های سیاسی که گریبان موسیقی را گرفت و موجب فشار روی وزارت ارشاد شد که نتیجه آن لغو کنسرت ها بود. این فضا نه تنها موجب دل آزردگی اهالی موسیقی شد بلکه توهین هایی را به هنرمندان روا داشت که شرایط را دچار نابسامانی عجیب و غریبی کرد.

ما اهل دعوا نیستیم

این خواننده موسیقی سنتی ایرانی بیان کرد: ما سعی می کنیم کارمان را با امید پیش ببریم و در این راه هم دچار سرخوردگی و یاس نشویم. ما تمام تلاش خود را می کنیم که به هر صورت بتوانیم این حوزه را از آسیب ها مصون نگه داریم. ما بیش از هر چیزی معتقد به تعامل هستیم و از درگیری و تنش تا آنجا که در توان داریم جلوگیری خواهیم کرد. مشی ما مشی تعامل است زیرا معتقدیم با دعوا و تنش کاری از پیش نمی رود. ما برای دغدغه های افراد متدین احترام زیادی قائل هستیم بنابراین تمام تلاش خود را انجام می دهیم که سلامت کاری خود را اثبات کنیم و با استفاده از این رویکرد به کارمان ادامه بدهیم.

مدیر عامل خانه موسیقی در پایان صحبت های خود گفت: در سال ۹۴ دو هدف عمده را مدنظر قرار داده ایم. ما مشخصا می خواهیم جشنواره های موسیقی در بهترین و عالی ترین شکل ممکن خود برگزار شود که البته بر اساس وعده ای که توسط آقای مرادخانی به ما داده شده، کیفیت جشنواره موسیقی فجر به خانه موسیقی محول خواهد شد. ضمن اینکه فستیوال موسیقی تهران را هم پیش رو داریم که به طور حتم در این دوره با کیفیت بهتری برگزار می شود از سوی دیگر برای سال ۹۴ برنامه هایی را تدارک دیده ایم که می تواند برای الگوسازی موسیقی خوب، نمونه خوبی باشد.