فرانسه و اوكراين بر ارتقاء روابط امنيتي و دفاعي تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، وزير امور خارجه اوكراين اعلام كرد اين كشور قراردادي مبني بر ارتقاء همكاري هاي دوجانبه با فرانسه امضا كرده است.

بوريس تراسايك در كنفرانسي مطبوعاتي كه به همراه فيليپ دوست بلازي همتاي فرانسوي خود در آن شركت كرده بود،اعلام كرد: اوكراين و فرانسه همكاري هاي خود را در زمينه اقتصادي و سياسي ارتقاء خواهند داد و در اين زمينه قراردادهايي امضا كردند.

وي افزود: دو كشور همچنين در نظر دارند روابط خود را در زمينه هاي امنيتي، دفاع ملي، فرهنگ و تكنولوژي نيز ارتقاء دهند.

وزير امور خارجه فرانسه نيز در اين ديدار متعهد شد از روند اصلاحات اوكراين حمايت كند و تاكيد كرد: فرانسه در هر زمان كه لازم باشد از اوكراين حمايت مي كند.

دوست بلازي گفت : دستور العمل اتحاديه اروپا-اوكراين سبب شده است كه فرانسه به راحتي بتواند در امور سياسي به اوكراين كمك كند.

وزير امور خارجه فرانسه براي ديدار دو روزه در اوكراين به سر مي برد.

دولت اوكراين از سال 2004 ميلادي آمادگي خود را براي عضويت در پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) اعلام كرده بود اما نمايندگان پارلمان اوكراين در نشست اخير خود به طرح همكاري با ناتو راي منفي دادند و از ميان 450 نماينده تنها 207 نماينده به همكاري نظاميان اين كشور با ناتو راي مثبت دادند .

پيش از اين " جاپ هوپ شفر " دبير كل ناتو در سخناني با بيان اين مطلب كه سياست امنيتي و تدافعي از جمله اهداف از پيش تعيين شده ناتو است، تصريح كرد : ناتو در نظر دارد در سايه همكاري با اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي در رفع بحران هاي بين المللي و تامين امنيت در جهان اقدامات لازم را انجام دهد .

وي همچنين علاقه مندي ناتو را براي به عضويت در آوردن اوكراين اعلام كرده بود.