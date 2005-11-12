تيم فوتسال كشورمان به يك پيروزي پرگل دست پيدا كرد

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" تيم فوتسال كشورمان كه درنخستين ديدارخود موفق شده بود با حساب 5 برصفر برتيم چين غلبه كند.

دراين ديداربا ارائه يك بازي كاملا برتر، حريف خود را درهم كوبيد وبه دور بعدي رقابتها صعود كرد. گلهاي تيم فوتسال كشورمان دراين ديدار را محمد طاهري ( 5گل)، وحيد شمسايي( 3گل )، كاظم محمدي ( 2گل)، مجيد تيكدري ( 2گل)، آرش شيني ( 2گل)، محسن زارعي، مجيد رييسي ومرتضي عظيمايي( هركدام يك گل) به ثمر رساندند.

رقابتهاي فوتسال نخستين دوره مسابقات سالني آسيا با شركت 9 تيم درسه گروه برگزارمي شود.