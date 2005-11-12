كره شمالي لغو تحريم شركت هاي خود را خواستار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، پس از شكست مرحله اول دور پنجم مذاكرات شش جانبه كه ار روز چهارشنبه به مدت سه روز در پكن برگزار شد، كره شمالي خواستار لغو تحريمهاي مالي آمريكا عليه شركتهاي اين كشور شد .



روز گذشته نيز پيونگ يانگ اين درخواست را در آخرين روز از نشست سه روزه شش كشور ژاپن، روسيه، چين، آمريكا و دو كره در پكن به منظور گفتگو درباره چگونگي اجراي توافقنامه 19 سپتامبر كه در آن كره شمالي متعهد به برچيدن تسليحات خود در ازاي دريافت انرژي و ديگر منافع شد، مطرح كرد .



كيم گي گوآن رئيس هيات مذاكره كننده كره شمالي در مذاكرات شش جانبه پس از پايان مرحله اول دور پنجم مذاكرات شش جانبه به خبرنگاران گفت : ما به طور جدي به آمريكا پيشنهاد كرديم كه بايد تحريمهاي مالي عليه ما را لغو كند .



وي افزود كه تحريمهاي مالي ناقض توافقنامه ماه سپتامبر است و اين امر اجراي اين توافقنامه را غيرممكن خواهد كرد .



نماينده كره شمالي خاطر نشان كرد كه اين مذاكرات به نتيجه نرسيد زيرا آمريكا پيشتر اعلام كرد كه سياست خصمانه خود را متوقف و همزيستي مسالمت آميزي با ما خواهد داشت .



وي هم چنين خاطر نشان كرد كه آمريكا و كره شمالي توافق كردند كه پس از پايان مرحله اول دور پنجم مذاكرات شش جانبه و پيش از آغازدور دوم، تماسهاي دو جانبه فراواني درباره مسئله تحريم شركتهاي كره شمالي برگزار كنند .



آمريكا ماه گذشته هشت شركت كره شمالي را در ليست سياه قرارداد و اعلام كرد كه اين شركتها در گسترش تسليحات كشتار جمعي دخالت دارند .



هيات آمريكايي در مذاكراتي كه از روز چهارشنبه در پكن برگزارشد به كره شمالي گفت : اين تحريمها ربطي به مذاكرات ندارد و از پيونگ يانگ خواست كه بلافاصله و بدون برگشت ، تسليحات هسته اي خود را برچيند .



كريستوفر هيل رئيس هيات آمريكا در مذاكرات شش جانبه پس از پايان مذاكرات روز گذشته به خبرنگاران گفت : مسائلي وجود دارد كه به فعاليت هاي جنايي مربوط است. مسائل پولشويي در سرتاسر جهان وجود دارند .



وي افزود: من تصور مي كنم بهترين چيزي كه كره شمالي مي تواند انجام دهد اين است كه از مسائل مربوط به فعاليتهاي غير قانوني دوري كند.



كره شمالي طي مذاكرات ضمن پافشاري بر درخواست خود از آمريكا خواست كه يك راكتورهسته اي آب سبك براي تامين برق برايش قبل از برچيدن تسليحات هسته اي فراهم كند اماهيل اجراي اين تقاضا راغير ممكن دانست .



هيل در اين راستا خاطر نشان كرد : تمامي پنج كشور ديدگاه بسيار مشخصي در باره اين در خواست دارند و آن اين است كه در يك زمان مناسب بايد درباره تامين اين راكتورهسته اي گفتگو شود .



نماينده آمريكا با تاكيد بر اين مطلب كه هم اكنون زمان مناسبي براي گفتگو درباره تامين اين راكتور نيست بر موضع پيشين دولت خود مبني بر اينكه پيونگ يانگ در گام اول بايد تمامي تسليحات هسته اي خود را برچيند گفت : اين مسئله بدون توقف برنامه هاي هسته اي اين كشور حل و فصل نخواهد شد .



معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور جوب شرق آسيا همچنين خاطر نشان كرد كه وجود اين برنامه ها خود يك مشكل است و مسئله كار كردن و نكردن آنها برروي اين برنامه ها نيست .



شش كشور شركت كننده در مذاكرات شش جانبه قول دادند كه با ادامه تلاشهاي ديپلماتيك، مرحله دوم دور پنجم مذاكرات شش جانبه را به زودي آغاز كنند .



چين كه رياست اين مذاكرات را برعهده دارد در پايان نشست روز گذشته با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه مذاكرات اين هفته سازنده ، جدي وواقع گرايانه بوده است .



در اين بيانيه آمده است كه مرحله دوم اين مذاكرات هر چه زودتر برگزار خواهد شد .



هيئت هاي شركت كننده نيز درباره تاريخ برگزاري مرحله دوم اظهار داشتند كه به علت ترافيك كاري در ماه آينده ، به احتمال زياد اين مذاكرات در ماه ژاويه برگزار خواهد شد .