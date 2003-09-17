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۲۶ شهریور ۱۳۸۲، ۱۹:۲۴

رييس فدراسيون جهاني پزشكي- ورزشي با مهندس مهرعليزاده ديدار كرد

رييس فدراسيون جهاني پزشكي- ورزشي با مهندس مهرعليزاده ديدار كرد

پروفسور كاي مينگ چان رييس فدراسيون جهاني پزشكي ورزشي به اتفاق دكتر وحيد الغروصي و دكتر مهرزاد خليليان روساي فدراسيونهاي پزشكي آسيايي و كشورمان، عصر ديروز با مهندس مهرعليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني ديدار و گفت گو كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين جلسه پروفسور چان ضمن ابراز رضايت از كيفيت برگزاري اولين دوره بين المللي تربيت پزشك تيم در جمهوري اسلامي ايران، ميزان استقبال پزشكان ايراني از اين دوره آموزشي را چشمگير توصيف نمود. مهندس مهرعليزاده نيز در اين ديدار ضمن تاكيد بر اهميت و ضرورت ارائه خدمات مطلوب پزشكي به ورزشكاران، اظهار اميدواري كرد دوره آموزشي مذكور در آينده به صورت گسترده تر در سطح قاره اي و جهاني به ميزباني كشورمان برگزار گردد.

بعد از ظهر ديروز همچنين روساي فدراسيونهاي جهاني و آسيايي پزشكي ورزشي (FLMS, AFSM) با دكتر مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ديدار كردند.

 در اين جلسه نيز پروفسور چان با ابراز خرسندي از كيفيت مطلوب برگزاري اولين نمايشگاه تجهيزات پزشكي ورزشي در ايران (اسپو مديران 2003)، امكانات و تجهيزات پزشكي ورزشي موجود در كشورمان را در حد استانداردهاي جهاني ذكر كرد. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين رابطه ضمن اشاره به ايجاد كرسي طب ورزشي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور از ديماه سال جاري، بر حمايت وزارت بهداشت از فعاليتهاي صورت گرفته در حوزه طب ورزشي در كشور تاكيد نمود.

 

کد مطلب 25210

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