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۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۴۳

مسابقات ليگ برتر بسكتبال با ويلچر باشگاههاي كشور

تيمهاي پگاه فارس و فولادخوزستان به مرحله نيمه نهايي صعودكردند

آخرين مرحله ازمسابقات ليگ برتر بسكتبال با ويلچر باشگاههاي كشور ازگروه "ب" به ميزباني فولادخوزستان درسالن جانبازان شهر اهواز برگزارشد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين گروه تيمهاي پگاه فارس، آسايشگاه خيريه كهريزك تهران، فولاد خوزستان وهيات آذربايجان شرقي ( تبريز) حضورداشتند كه تيم تبريزي بعد ازمرحله اول مسابقات انصراف داد.

بنابراين گزارش قبل ازاين مرحله تيم پگاه فارس با كسب تمامي امتيازات درصدر جدول قرارداشت و بطورحتم يكي ازتيمهاي راه يافته به مرحله نيمه نهايي محسوب مي شد و تيمهاي فولاد خوزستان وكهريزك براي راهيابي رقابت خوبي برگزار كردند. دراين مرحله فولاد خوزستان ازميزباني خود بسيارخوب بهره برد وبا پيروزي برحريفان خود توانست به همراه پگاه فارس به مرحله نيمه نهايي اين مسابقات راه يابد.

در نتايج بدست آمده در ديدارهاي روزپنجشنبه تيم آسايشگاه خيريه كهريزيك تهران 26 بر55 مغلوب پگاه فارس شد وتيم پگاه فارس 55 بر 69 دربرابر فولاد خوزستان شكست را پذيرا شد. همچنين در ديدار روزجمعه تيم آسايشگاه خيريه كهريزك تهران 42 بر 78 در برابرفولاد خوزستان مغلوب شد.

کد مطلب 252114

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