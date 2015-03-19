محور نجف آباد - فولادشهر و اصفهان - تهران دو محور پرتصادف استان

سرهنگ رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: در محور نجف آباد- فولاد شهر و محور قدیم اصفهان- تهران دو تصادف رخ داد که در هر تصادف سه کشته برجای ماند.

وی با بیان اینکه از دیروز بعداظهر تاکنون ۶ نفر قربانی تصادفات دو محور مذکور شدند، ادامه داد: در این مدت ۱۲ نفر مجروح تصادفی در سطح جاده های استان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان خاطرنشان کرد: مسیرهای ورودی استان از سمت شیراز به اصفهان و از سمت قم و کاشان به اصفهان تراکم ترافیکی را شاهد هستیم و در مسیر خروجی به سمت نائین که اکثر خودروها به سمت نائین در حال حرکت هستند بار ترافیکی نیمه سنگین را مشاهده می کنیم.

وی بیان داشت: متاسفانه با توجه به اینکه اصفهان محور مواصلاتی شمال به جنوب است و تمام مسافران از شمال به جنوب و بالعکس از این مسیر باید گذر کنند در عمده موارد خستگی و خواب آلودگی خود را به استان اصفهان می‌آورند و همین دلیل سبب اکثر تصادفات جاده ای در اصفهان است.

رضایی گفت: خستگی ، خواب آلودگی و انحراف به چپ سه دلیل عمده تصادفات جاده ای اصفهان است.

وی با اشاره به راه اندازی ایستگاه امنیت و سلامت در جاده های استان اصفهان گفت: لازم است رانندگان در این ایستگاه ها استراحت یا در هر زمانی که احساس خستگی می کنند چند دقیقه ای را استراحت کنند.

رضایی بیان داشت: اکثر رانندگان در این ایام عمده افرادی هستند که در طول سال روزانه بین دو تا سه ساعت پشت فرمان هستند و اکنون به خاطر مسافرت ۱۰ ساعت مستمر پشت فرمان هستند و سبب تصادف می شوند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان اعلام کرد: اکثر تصادفات و حتی تمام تصادفات علل انسانی دارد و یا واژگونی ، سرعت غیر مجاز، سبقت، انحراف به چپ، صحبت کردن با تلفن همراه حین رانندگی از دلایل بروز تصادفات است.

بارش های پراکنده در نواحی غرب، شمال غرب و جنوب غربی استان

کارشناس هواشناسی استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بعدازظهر امروز تا روز یکشنبه به سبب عبور امواج ناپایدار، شرایط بارش های رگباری پراکنده و گاهی وزش باد در اکثر نقاط استان انتظار می رود.

نوید حاج بابایی گفت: عمده بارش ها در نواحی غرب، شمال غرب و جنوب غرب تا روز جمعه است و در دیگر نقاط بارش های پراکنده را شاهد خواهیم بود.

کاهش دید واختلال در مسیرهای خرم آباد- اصفهان، چهارمحال و یاسوج به استان

وی اعلام کرد: از صبح امروز تاکنون در اکثر نقاط استان آسمان نیمه ابری گزارش شده است.

حاج بابایی با اظهار اینکه بیشترین بارش ها را در روز جمعه شاهد خواهیم بود، گفت: به سبب شدت بارش در این روز شرایط کاهش دید و اختلال در محورهای مواصلاتی اصفهان به خرم آباد اصفهان، چهارمحال و یاسوج را خواهیم داشت.

مسافران این محورها برای گذر از این محورها تمهیدات لازم را بیندیشند و با امکان مورد نیاز از این مسیرها عبور کنند.