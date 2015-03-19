اهمیت فضا سازی جاده های کویری/ نمازخانه های بین راهی مغفول نمانند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید نژاد صفوی صبح پنج شنبه در نشستی با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در محل اداره کل راه و ترابری استان سمنان مستقر در شاهرود ضمن اشاره به پهناور بودن استان در کنار پراکندگی جمعیت نامتقارن و کمی جمعیت، کویری بودن جاده های استان را در ایجاد تصادفات یادآور شد و افزود: بر آن هستیم فضای کویری جاده ها را که می تواند خطرات زیادی برای مسافران به همراه داشته باشد با فضا سازی مناسب برای استراحت آماده کنیم.

وی توجه به راه های مواصلاتی، ایجاد فضای سبز حداقل در پارکینگ ها و جایگاه های سوخت گیری بین راه برای استراحت رانندگان، فرهنگ سازی استراحت چند دقیقه ای بعد از حداکثر یک ساعت و نیم رانندگی در جاده های خشک و یک دست کویر، استفاده از پرچم های رنگی در مسیر پل ها و حاشیه ها، نصب تابلوهایی از اذکار دینی و ... را در دستور کار این اداره کل دانست.

نصب تابلوهایی با اذکار دینی بعد از جانمایی انجام خواهد شد

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان ایجاد استراحت گاه های بین راهی و تجهیز آن ها را در کاهش تلفات جاده ای موثر خواند و افزود: متاسفانه به دلیل کم جمعیت بودن استان نسبت به پهناوری آن در زمینه اختصاص بودجه همیشه با مشکل مواجه بوده ایم و برای انجام فعالیت های ذکر شده نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دولت داریم.

نژاد صفوی نصب تابلوهایی با نقش اذکار دینی مانند سبحان الله، لا اله الا الله و ... در جاده ها را باعث آرامش روانی راننده و مسافران دانست و خاطر نشان کرد: این تابلوها تهیه شده و به زودی بعد از جانمایی در مسیر راه های استان نصب خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در اين ايام ۱۱ اكيپ راهداري نوروزي كه متشكل از ۳۲ دستگاه ماشين آلات و ۶۸ نفر پرسنل راهداري هستند آمادگي كامل در راستای فراهم كردن سفري ايمن براي مسافران عزيز در اين حوزه استحفاظي را دارند تصریح کرد: راهداران استان در طول ايام نوروز بصورت شبانه روزي آمادگي كامل براي سرويس دهي جاده اي به هموطنان و مسافران عزيزي كه از محورهاي حوزه استحفاظي استان تردد مي كنند را دارند.

تلاش راهداری برای برپایی نماز اول وقت و ایجاد فضای سبز مناسب برای استراحت مسافران

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان همچنین با یادآوری این مطلب که بازگشايي آزاد راه قم - گرمسار و وجود كريدور اصلي تهران - مشهد و بالعكس حجم سنگيني از مسافران حرمين رضوي و حضرت معصومه را در محورهاي خود دارد از آماده سازي نمازخانه های بين راهي و راهدارخانه هاي راه و ترابري اين استان برای سرويس دهي و رفاه حال مسافران خبر داد.

نژاد صفوی با بیان این مطلب که هفت اداره تابعه شهرستاني و ۱۱ راهدارخانه و نمازخانه بين راهي كه در حوزه كاري اداره كل راه و ترابري استان سمنان هستند برای استراحت و اقامه فريضه نماز آماده سازی شده اند عنوان کرد: تميز كردن اين اماكن و قرار دادن قرآن و ادعيه و مهر و ... گوشه اي از اقدامات ما در به ثمر رساندن تكليف الهي خود در تشويق و سوق دادن مسافران به اقامه نماز اول وقت است.

وی ايجاد فضاي آرامش و آسايش مسافران و زوار را وظیفه اداره کل راه و ترابری دانست و اذعان داشت: به همین منظور ۱۵ پاركينگ و تعدادي پارك جنگلي بنام پارك راهدار و كاشت پنج هزار اصله درخت در مسير شرياني گرمسار - ميامي پيش بيني و در حال انجام است.

این مقام مسئول هدف از انجام اين كار را ايجاد فضايی مطلوب و شاد برای استراحت مسافران و زوار حرم رضوي اعلام کرد وابراز داشت: اين پروژه بصورت مستمر در بيشتر نقاط حوزه استحفاظی اين استان برای ايمنی بيشتر راه ها و خارج كردن محورها از يكنواختی به انجام خواهد رسید.

خدمات مناسب در استراحتگاه های بین راهی رغبت مسافران را برای توقف افزایش می دهد

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست ضمن قدردانی از فعالیت های انجام شده توسط اداره کل راه و ترابری استان توجه نژاد صفوی را به نظافت و آرامش استراحتگاه های بین راهی مخصوصا امامزاده ها و نمازخانه ها جلب کرد و اظهار داشت: باید به مسافران و نمازگزاران خدمات مطلوبی ارائه شود تا مسافران رغبت برای استراحت در این فضاها داشته باشند.

حجت الاسلام علی شکری همچنین از آمادگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان برای اعزام روحانی به این نمازخانه ها و استراحتگاه ها خبر داد و گفت: روحانیان می توانند با حضور در این اماکن با آرامش روانی که برای مسافران ایجاد می کنند قدم موثری در کاهش استرس ها و خطاهای جاده ای بردارند.

اعزام 15 تعداد روحانی به زائر سراها و نماز خانه های استان سمنان به مناسبت ایام نوروز

وی از اعزام 15 روحانی به زائرسراهای استان سمنان در این ایام خبر داد و افزود: بخشی از عدم تمایل مسافران برای استراحت در استراحتگاه ها و زائر سراها فضای نامناسب و غیر بهداشتی آن هاست که باید به این مسئله توجه جدی شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اهمیت نماز اول وقت به خصوص در سفرهای زیارتی را یادآور شد و تصریح کرد: برای این که در ثواب زیارت زوار علی بن موسی الرضا (ع) شریک باشیم باید زمینه این فریضه پر اهمیت را به نحو شایسته فراهم کنیم.

شکری تامین ایمنی و آرامش مسافران و زائران در مسیر جاده های استان را وظیفه همه نهادها نه فقط راه و ترابری و پلیس دانست و خاطر نشان کرد: همه مسئولان و مدیران باید در این زمینه تمام تلاش خود را به کار گرفته و سفری با خاطرات خوش برای مسافران به ارمغان آورند.

وی همچنین در خاتمه، تلاش نیروهای راهداری برای ایمنی و آرامش مسافران را ارج نهاد و عنوان کرد: این تلاش ها نزد خداوند متعال پاداشی عظیم خواهد داشت و مطمئنا تلاش برای خدمت رسانی به زائران امام هشتم کم از زیارت بارگاه ملکوتی آن امام همام نیست.