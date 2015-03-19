به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) در مراسم «بهره برداری از سیستم کنترل اتوماتیک قطار (ATC) در محور تهران- مشهد» و «تجهیز ۱۰ ایستگاه به سیستم علائم الکتریکی در شبکه ریلی کشور» اظهار داشت: یکی از مشکلات امروز کشور این است که حجم بالایی از مسافر و بار از طریق جاده جابجا می شود که لازم است در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای توسعه خطوط ریلی در شبکه حمل و نقل راه آهن باید چند اولویت مد نظر قرار گیرد تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید اولویت نخست را بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در شبکه حمل و نقل ریلی قرار دهد.



جهانگیری ادامه داد: موضوع دیگری که باید به طور همزمان دنبال شود افزایش ناوگان حمل و نقل ریلی است. زیرا برای توسعه حمل و نقل از طریق راه آهن نیازمند افزایش واگن و لوکوموتیو هستیم که البته تحقق این امر از طریق دولت امکان پذیر نیست و لازم است بخش خصوصی در این عرصه ورود پیدا کند چرا که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید حتی الامکان از ورود به حوزه هایی که بخش خصوصی می تواند در آن فعال باشد پرهیز کند.



وی با اشاره به وجود تسهیلات، امتیازات و تخفیف‌های فراوان برای فعالیت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر شرایط به گونه ای باشد که بخش خصوصی احساس کند با ورود به حوزه راه آهن و تامین ناوگان خطوط ریلی می تواند از سود معقول و منطقی برخوردار باشد، حتماً در این زمینه فعال خواهد شد.



معاون اول رئیس جمهور افزایش خطوط ریلی و برقی نمودن قطارها را از دیگر ضرورتهای کاری و اولویتهای قطعی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: وزارت راه باید اتصال خطوط ریلی به کشورهای دیگر و تکمیل شبکه های داخلی و بین المللی راه آهن را نیز مدنظر قرار دهد و امیدوارم این جهت گیری در برنامه ششم توسعه به طور جدی دنبال شود.

وی در ادامه سخنان خود با ابراز ارادت و عرض ادب به ساحت مقدس حضرت فاطمه سلام الله علیها گفت: ا میدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد که همواره پیرو راه اهل بیت علیهم السلام باشیم و از دامان پرمهر ائمه اطهار بهره مند گردیم.



جهانگیری اظهار داشت: سال ۹۳ روزها و لحظات پایانی خود را سپری می کند و هم اکنون به سمت آغاز سال ۹۴ می رویم که لازم است پیشاپیش به ملت بزرگ ایران سال جدید را تبریک عرض کنم و امیدوارم سال ۹۴ از هر نظر برای مردم ایران سالی خوب ، همراه با موفقیتهای بزرگ در صحنه های داخلی و بین المللی بوده و شاهد حل مشکلات از زندگی مردم و هموار شدن مسیر توسعه کشور باشیم.



معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سال ۹۳در یک ارزیابی کلی، سالی خوب برای کشور بود تصریح کرد: در این سال توفیقات مهمی در عرصه بین المللی بوجود آمد و موفق شدیم با سازوکارهای صورت گرفته و دیپلماسی فعال ایران هراسی را که در صحنه بین الملل به راه افتاده بود از بین برده و ایران را بعنوان کشوری متمدن و تاریخی با مردمانی بزرگ به جهان معرفی کنیم.



وی اضافه کرد: ملت ایران نه تنها به دنبال حل مشکلات خود بلکه درصدد حل مسائل منطقه است و امروز که همه دنیا به دنبال راهکارهایی برای مقابله با تروریسم در منطقه هستند، جمهوری اسلامی ایران که از قبل نسبت به این موضوع هشدار داده بود، بیش از سایر کشورها می تواند در این زمینه اثرگذار باشد.



جهانگیری ادامه داد: دکتر روحانی در اولین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۹۲ نسبت به خشونت و تروریسم موجود در جهان اخطار داد و گفت که باید همه با هم برای دستیابی به جهان عاری از خشونت و تروریسم متحد شویم که این پیشنهاد رئیس جمهور با استقبال اکثریت در سازمان ملل مواجه شد.



معاون اول رییس جمهور همچنین به جهت گیری دولت تدبیر و امید برای توسعه روابط با سایر کشورها اشاره کرد و افزود: دولت یازدهم روز به روز روابط خود را با کشورهای اطراف نظیر عراق و ترکیه و همچنین کشورهای شمالی و شرقی افزایش داد و توانست روابط بین المللی را به سطح قابل قبولی برساند.



وی با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری کشور در سال ۹۳ به عدد قابل توجهی رسیده و بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار شده گفت: دولت طرح های مهمی را با استفاده از منابع خارجی (فاینانس) انجام داده که در این زمینه فقط میزان استفاده از فاینانس با کشور چین حدود ۱۸ میلیارد دلار است که این حجم استفاده از منابع خارجی در مدت یکسال اتفاقی کم نظیر است.



جهانگیری با اشاره به بهبود انسجام داخلی کشور در دولت تدبیرو امید تصریح کرد: خوشبختانه فضای تند بداخلاقی کمتر شده و نشاط سیاسی در میان جریانات مختلف بهبود پیدا کرده که امیدوارم بتوانیم این روند را در سال ۹۴ استمرار دهیم.



معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به کنترل تورم در ۱۸ ماه گذشته و کاهش آن از ۴۰ درصد به ۱۶ درصد خاطرنشان کرد: برخلاف تصور برخی افراد که گمان می کنند این میزان کاهش تورم حاصل عملکرد انقباضی دولت بوده، باید گفت که این تصوری اشتباه است؛ زیرا در سال ۹۳ حجم تسهیلات دهی نظام بانکی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و در بودجه عمرانی نیز شاهد رشد قابل توجهی بودیم.



جهانگیری ادامه داد: پس از آنکه در سالهای ۹۱ و ۹۲ کشور با رشد منفی اقتصادی روبرو بود، در سال ۹۳ رشد اقتصاد کشور مثبت شد و به حدود ۳ درصد رسید اما هنوز با اهداف مورد نظر فاصله داریم و باید برای افزایش رشد اقتصاد کشور تلاش کنیم.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه البته هنوز مشکلات و محدودیتهای زیادی در کشور وجود دارد و مردم نیز با مسائل مختلف روبرو هستند، گفت: دولت تلاش دارد اشتغال و رونق اقتصادی را به مساله اصلی سال ۹۴ تبدیل کند و توسعه صادرات را نیز به عنوان یکی از مهمترین جهت گیری ها دنبال نماید.



وی افزود: لایحه حمایت از تولید نیز که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود هم اکنون در شورای نگهبان است که امیدوارم هر چه زودتر در اختیاردولت قرار گیرد زیرا با اجرای این برنامه قانونی بخش قابل توجهی از موانع تولید برطرف شده و شرایط مساعدی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم خواهد شد.



معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت تلاش نموده برنامه ای متفاوت و جدید ارائه دهد که از نظر محتوا با برنامه سالهای گذشته فرق داشته باشدو هم جامع و کل نگر و هم مساله محور باشد.



وی ادامه داد: برنامه مساله محور بدین معنا که دولت بنا دارد در برنامه پنج ساله بر برخی موضوعات اصلی کشور تمرکز ویژه داشته و بتواند در طول یک برنامه، مسائل اصلی نظیر بحران آب، محیط زیست، توازن منطقه ای و توسعه ریلی را حل کند.



جهانگیری در ادامه سخنان خود با اشاره به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به سواحل کشور و بخصوص سواحل جنوبی مثل سواحل مکران خاطرنشان کرد: ظرفیتهای ویژه ای در بخش سواحل در ایران وجود دارد و اگر این امکان در هر یک از کشورهای دیگر وجود داشت، آن را به کانون توسعه تبدیل می کردند.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم عمران و آبادانی سواحل و تبدیل آنها به کانون توسعه گفت: باید با کشورهای منطقه توافقاتی در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی در سواحل منعقد سازیم که هم به ترانزیت کالای این کشورها و رشد ترقی آنها منجر شود و هم زمینه توسعه ایران فراهم گردد.



جهانگیری با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی برنامه های خوبی برای توسعه راه آهن و شبکه ریلی کشور دارد، گفت: این برنامه ها باید به صورت جدی پیگیری و دنبال شود زیرا رئیس جمهور نیز تاکید ویژه ای نسبت به توسعه خطوط ریلی دارد و دولت نیز این موضوع را به طور ویژه دنبال خواهد کرد.



وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توان بالای علمی کشور و وجود دانشمندان و متخصصین در زمینه های مختلف در ایران گفت: دانشگاه های کشور از توان علمی و ظرفیت بالایی برخوردار هستند و برخی از این دانشگاه ها در سطح بین الملل دارای اعتبار می باشند.

گفتنی است در این مراسم تجهیز ۱۰ ایستگاه راه آهن کشور به سیستم علائم الکتریکی در شبکه ریلی مورد بهره برداری قرار گرفت و دکتر جهانگیری به طور نمادین از طریق ارتباط زنده تلویزیونی با مرکز استان قم فرمان بهره برداری از این سیستم در استان قم را صادر کرد.