۱۳۴ نوغاندار در آذربایجان شرقی به پرورش كرم ابریشم مشغول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غفور عبدالهی پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال ۹۳ به میزان ۱۳.۶ تن پیله تر ابریشم در استان تولید شده که تولید این میزان توسط ۱۳۴ نوغان‌دار که در استان به كار پرورش كرم ابریشم مشغول هستند، انجام شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمینی پیله تر اظهار داشت: خرید تضمینی هر كیلوگرم پیله تر مرغوب ابریشم براساس نرخ مصوب شورای اقتصاد در سال ۹۴ به مبلغ ۱۵۱ هزار ریال خواهد بود كه نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است.

عبدالهی افزود: با توجه به ثبت سفارش انجام گرفته در مرحله اول برای جعبه تخم نوغان توسط نوغانداران و نیز در صورت مساعد بودن شرایط برای برگ دهی درختان توت، میزان تولید پیله تر در سال ۹۴ بیش از سال ۹۳ خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: بالا بودن متوسط تولید و کیفیت پیله های استان از میانگین کشوری یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان این صنعت در استان است.

وی همچنین شرایط نامطلوب آب و هوائی در اول فصل بهار سال ۹۳ که موجب خسارت به درختان توت شد را علت اصلی کاهش پرورش در تعداد جعبه تخم های نوغان و در نتیجه کاهش تولید در میزان پیله تر عنوان نمود.

گفتنی است استان آذربایجان شرقی از لحاظ میانگین تولید پیله از هر جعبه تخم نوغان با بیش از پنج کیلوگرم بیشتر از میانگین کشوری در رتبه اول قرار دارد.