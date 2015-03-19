۹۵۸ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در استانداری بیان کرد: مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تامین حقوق و مزایای مستمر دستگاه ها و ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای تامین کسری افزایش ضریب حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین کسری حقوق نیروهای قراردادی ابلاغ شده که تخصیص آن ها ۱۰۰ درصد است.

وی میزان تخصیص۸۶۴ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را ۶۷.۹ درصد یعنی ۵۸۷ میلیارد تومان اعلام کرد.

جمشیدی با بیان اینکه اعتبارات ملی استانی شده ۱۳۴ میلیارد تومان است ادامه داد: تخصیص این اعتبار ۸۳ درصد می باشد.

وی از ابلاغ یک میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان بابت قانون اصلاح معادن خبر داد و گفت: تخصیص این اعتبار امروز مشخص می شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی ادامه داد: از محل ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان با تخصیص ۱۵.۲ درصد و ماده ۱۰قانون تنظیم نیز یک میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومان با تخصیص ۱۵.۲ درصد ابلاغ شده است.

جمشیدی تخصیص اعتبار ۱۶۶ میلیارد تومانی دو درصد نفت و گاز را ۷۵ درصد و سایر اعتبارات استانی با ۳۵۶ میلیارد تومان را ۹۱.۴ درصد اعلام کرد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر تخصیص ۱۲ میلیارد تومانی مرحله دوم زیارت موضوع سفر هیات دولت به استان ۵۰ درصد است که امیدواریم به ۱۰۰ درصد ارتقا یابد.

وی تخصیص اعتبارات ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم را ۷۱ درصد اعلام کرد و افزود: ۱۰ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان برای تکمیل راههای روستایی، دو میلیارد تومان برای کمک به توسعه زیر بناها در روستاها و ۹ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان برای کمک به احداث مجتمع های آبرسانی روستایی ابلاغ اعتبار شده که تاکنون تخصیص آن ها ابلاغ نشده است.