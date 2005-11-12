تشكيل جلسه دولت و مجلس براي بررسي گزينه سوم وزارت نفت

كمال دانشيار در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در هفته جاري به منظور تبادل نظر بين برخي اعضاي كميسيون انرژي و بزرگان مجلس با رئيس جمهور، قرار است احمدي نژاد سومين گزينه پيشنهادي خود را براي وزارت نفت در اين جلسه اعلام نمايد تا رايزني هاي لازم بين دولت ومجلس صورت گيرد.

وي گفت : قرار است در اين جلسه نمايندگان نقطه نظراتشان را در خصوص گزينه سوم رئيس جمهور براي تصدي وزارت نفت اعلام نمايند تا آخرين وزير دولت جديد نيز با راي بالايي از مجلس بتواند اين وزارتخانه را در دست گيرد.

رئيس كميسيون انرژي مجلس در پايان داشتن تجربه و تعهد را از ضروريات وزير پيشنهادي نفت عنوان كرد واظهار داشت: در اين جلسه علاوه بر تجربه و تعهد وزير پيشنهادي نفت ، قرار است مصالح كشور نيز در نظر گرفته شود.