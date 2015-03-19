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۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۰۹

آیت الله ملک حسینی تاکیدکرد:

بسترسازی مناسب برای حضور گردشگران درکهگیلویه و بویراحمد انجام شود

بسترسازی مناسب برای حضور گردشگران درکهگیلویه و بویراحمد انجام شود

یاسوج – نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بر بسترسازی مناسب برای حضور گردشگران در استان و رضایتمندی آنها در ایام نوروز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با مسئولان گردشگری استان افزود: باید با یک برنامه ریزی دقیق زیرساخت‌های لازم برای سفر مطمئن و همراه با آرامش مردم به این استان و بهره مندی از مواهب طبیعی تأمین شود.

آیت‌الله ملک‌حسینی کهگیلویه و بویراحمد را استانی گردشگرپذیر دانست و بیان داشت: باید به گونه‌ای عمل شود که مسافران در سال‌های بعد و در سفرهای دیگر خود این استان را مقصد گردشگری قرار دهند.

وی بر آماده سازی اماکن اسکان همچون مدارس، هتلها، پارکها و ... تاکید کرد و اظهار داشت: نباید برخی مشکلات و کمبودهایی که در عید فطر رخ داد در این ایام نیز رخ دهد.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: اگر مسافران و گردشگران سختی ببینند برای همیشه قید سفر به استان را می‌زنند و از این حیث کهگیلویه و بویراحمد ضرر خواهد کرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر مشکلات گذشته تکرار شود، فرصت‌های گردشگری در استان می‌سوزد.

وی همچنین بر نگه داشتن حرمت ایام فاطمیه در این ایام از سوی همگان تاکید کرد.

کد مطلب 2521466

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