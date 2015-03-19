نظارت بر اماكن اقامتی دامغان تشديد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر مجد ظهر پنجشنبه در چهارمين جلسه كارگروه شوراي سلامت و امنيت غذايي شهرستان دامغان در محل فرمانداري اين شهرستان اظهارداشت: طرح نظارت ويژه اماكن بر فعاليت هتل ها، مهمان پذيرها، رستورانهاي بين راهي، مسافرخانه ها و واحدهاي صنفي از ۱۵ اسفند ماه جاری اجرا شده و تا پايان ايام تعطيلات نوروز ادامه خواهد داشت.

وي با اشاره به نظارت جدي بازرسان مركز بهداشت بر فعاليت اماكن عمومی يادآور شد: اين طرح در راستاي هر چه بهتر برگزار شدن سفرهاي نوروزي سال ۹۴، ايجاد آرامش و نظارت جامع بر بهداشت اقلام پر مصرف كالايي و خدمات ويژه مسافران نوروزي همه ساله اجرا مي شود.

ارتقاء سطح بهداشت عمومی مهمترين هدف مسئولان

نماينده دولت در شهرستان دامغان تصريح كرد: بازرسان در اين طرح براي پيگيري از تخلفات احتمالي و نظارت بر وضعيت بازار كالاها و خدمات مورد تقاضاي مردم در نقاط مختلف پايانه هاي حمل و نقل ريلي، زميني و مراكز عرضه كالا و خدمات مستقر مي شوند.

وي ضمن تقدير از زحمات شوراي اعضاي كارگروه شوراي سلامت و امنيت غذايي شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: ارتقاي سطح بهداشت عمومي در شهرها و روستاهاي تابعه از مهمترين اهداف اين شورا است.

مجد گفت: دستگاه هاي اجرايي شهرستان براي رفع مشكلات موجود و فراهم آوردن امكانات مطلوب تر براي خدمات رساني به شهروندان و مسافران نوروزي تلاش مضاعفي داشته باشند.

طرح سيب سلامت در دامغان اجرا مي شود

رئيس مركز بهداشت شهرستان دامغان نيز در اين جلسه از اجرا شدن طرح سيب سلامت در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ميزان سلامت رستوران ها و صنوف مشابه بر اساس امتياز بندي سيب سلامت تعيين مي شود.

سيد وحيد مير ركني افزود: براي اولين بار در كشور و در طرح سيب سلامت، وزارت بهداشت و درمان موظف است ضمن رتبه بندي بهداشتي مراكز و اماكن مشمول آئين نامه، نتيجه اين بازرسي هاي بهداشتي انجام شده را براي اطلاع عموم مردم منتشر كند.

وي خاطر نشان ساخت: در اين طرح به منظور رتبه بندي و اعلام وضعيت بهداشتي رستوران، رستوران سنتي، سفره خانه، چلوكبابي، سلف سرويس و مراكز مشابه با چك ليست مورد بازرسي قرار مي گيرند.

در اين جلسه مصوباتي درباره نظارت بر رويه كلرزني آب شرب روستايي، تشديد بر دفن و نحوه بازيافت زباله، تشكيل كميته اي به منظور ساماندهي و نظارت بر مسائل بهداشتي واحدهاي صنفی تاكيد بر مرتفع کردن مشكلات تصفيه خانه آب شرب دامغان، اهتمام ويژه شهرداري هاي برای پاكسازي و نظارت بر معابر و اماكن عمومي قبل از ايام نوروز تصويب شد.