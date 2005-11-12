تيم ملي فوتبال نوجوانان فردا به مصاف تركمنستان مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي مقدماتي قهرماني آسيا ازفردابا برگزاري ديدارتيم ملي فوتبال نوجوانان كشورمان مقابل تركمنستان اغاز خواهد شد.

دراين ديدار تيم كشورمان از ساعت 14درورزشگاه انقلاب كرج ميزبان تيم نوجوانان تركمنستان خواهد بود. شاگردان محمد احمدزاده عصر امروز آخرين تمرين خود را براي ديدار فردا برگزار خواهند كرد.

تركيب احتمالي تيم ملي فوتبال نوجوانان كشورمان برابر تركمنستان به شرح زير است: دروزاه بان: داود صوفياني، مدافعان كناري: آرش قلي زاد، آرش صيفي ( رضا اصفهاني )- مدافع راست: جعفري يا آقابابايي - مدافع چپ: نادرهوشيار - مدافعان مياني: يوسف زاده يا ايرانپور - هافبك راست: بختيار رحماني - هافبك چپ: حاج صفي يا شيروند - هافبكهاي مياني: هادي عزيري يا كريم انصاريفرد - مهاجمان: علي محمدي، دغاغله يا علي عسگري