به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که غروب پنج‌شنبه با حضور مجید متین فر سرپرست شهرداری قم، مهندس رضوی معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار و برخی دیگر از مسؤلان قم در مرکز مدیریت هوشمند ترافیک برگزار شد، از سامانه هوشمند نقشه حمل و نقل ترافیک شهر قم رونمایی شد.

رئیس مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری قم در این مراسم اظهار داشت: این سامانه شامل نقشه رسمی و به روز شده استان قم است و با تمام نقشه‌های موجود تفاوت دارد.

سید محمد حسین دهناد با بیان اینکه این سامانه قابلیت نصب بر روی گوشی‌های تلفن همراه دارای سیستم اندروید را دارد، گفت: در این نقشه نام قدیم و جدید خیابان‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: زائران و مسافران با دریافت این نقشه به راحتی می‌توانند موقعیت مقصد خود را شناسایی و مسیر مورد نظر را تعیین کنند.

رئیس مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری قم گفت: اماکن تفریحی، گردشگری، امامزاده‌ها و نیز مکان‌های خدماتی چون هتل‌ها، پمپ بنزین‌ها، داروخانه‌ها و مراکز دیگر در این نقشه قابل دریافت است و مسافران می‌توانند کوتاه‌ترین مسیر خود را تعیین کنند.

دهناد، مسیریابی و همچنین دریافت تصاویر بخشی از دوربین‌های موجود در سطح شهر را از دیگر امکانات این سامانه نام برد.

وی با اشاره به اینکه سیستم مکان‌یابی ماهواره‌ای یکی دیگر از قابلیت‌های نقشه هوشمند است، گفت: در گوشی‌های تلفن همراه و با استفاده از GPS موقعیت لحظه‌ای افراد نشان داده می‌شود و افراد می‌توانند به این وسیله نزدیک‌ترین نقطه مورد نیاز خود را شناسایی کنند.

رئیس مرکز مدیریت هوشمند ترافیک شهرداری قم تصریح کرد: در الویت اولی که تعریف کرده‌ایم ۱۰۰دوربین نظارتی باید در معابر سطح شهر نصب شود و امیدواریم با تخصیص مجوز تا بهار سال آینده این تعداد دوربین در سطح شهر نصب شود.

دهناد در پایان گفت: سعی شده تا در ۶ ماه آینده جزو سه شهر بر‌تر در زمینه سیستم‌های هوشمند حمل و نقل باشیم که دانش آن در حال حاضر وجود دارد و برای رسیدن به آن به حمایت نیاز داریم.