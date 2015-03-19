به گزارش گروه اعزامي مهر به لوزان، هفتمين نشست مجمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان و جان كري وزيرخارجه آمريكا در لوزان به پايان رسيد.

همزمان با اين نشست ارنست مونيز و علي اكبر صالحي نيز مذاكرات را در لوزان ادامه دادند.

هنوز شايعات درباره ادامه مذاكرات بعد از روز جمعه وجود دارد در حالي كه فردا شب در ايران عيد نوروز است برخي بر اين باورند كه مذاكرات متوقف مي شود اما هیئت ايرانی اعلام كرده است در صورت نزديك شدن به نتيجه مذاكرات را ادامه خواهد داد.

بر اساس این گزارش طرفين در اين دور از مذاكرات به دنبال دست يابي به تفاهمی هستند كه چارچوب اصلي را براي نگارش توافق جامع روشن كند، لذا در اين دور از مذاكرات هيچ سندي به امضا نخواهد رسيد و در صورت كسب نتيجه، چارچوبی از توافق احتمالي در همه موضوعات حاصل خواهد شد.