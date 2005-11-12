دوره تربيت مدرس فدراسيون كونگ فو برگزار شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين دوره كه با حضور18 نفر ازداوران منتخب استانها پنجشنبه وجمعه 19 و20 آبانماه جاري با هدف تربيت مدرسان دوره هاي داوري درمحل فدراسيون كنگ فو برگزارشدف علي دادگر، دكترعلي اژدركش، هاشمي و پرويزخدايي نيا وعليرضا خسروي به تدريج به حقوق ورزشي وصول كمكهاي اوليه مديريت ورزش روانشناسي ورزشي، آيين نامه داوري وجداول مسابقاتي پرداختند.

درپايان اين دوره قبول شدگان ضمن تبديل احكام قديمي به احكام فدراسيوني سوگند ياد كردند تا ضمن قبول اين مسووليت خطير ازهيچ كوششي در راه اموراحقاق حقوق ورزشكاران دريغ ننمايند، درراه انتقال و اموردانستني ها و آموزش به ديگران كوتاهي نكنند. درقضاوت و داوري جانب عدالت نگهدارند وحقي را ازكسي به واسطه اغراض ناچيز وناپايدارشخصي پايمال نكنند.

لازم به يادآوري است: ازبين قبول شدگان اين دوره تعدادي بعنوان مدرس رسمي فدراسيون جهت تدريس دوره هاي درجه يك تا سه داوري به استانهاي سراسركشور اعزام خواهند شد. مسووليت اين دوره را حيدربهرامي نژاد برعهده داشت.