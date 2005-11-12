  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۰۹

اسامي نمايشنامه نويسان جشنواره سراسري تئاتر بسيج معرفي شدند

اسامي نمايشنامه نويسان ششمين جشنواره سراسري تئاتر بسيج اعلام شد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، اسامي نويسندگان متون نمايشي ششمين دوره جشنواره تئاتربسيج را به اين ترتيب اعلام كرد :

فواد ابراهيميان با نمايشنامه " فاجعه" ساسان قجربا نمايشنامه " وار1981" ، حميد ابراهيمي با نمايشنامه " آواي باد " مسعود سميعي با نمايشنامه " مسافر" عليرضا حنيفي با نمايشنامه هاي " قطارجنوب ، قطعه گمشده "

محمد چرمشير با نمايشنامه " روزگارونغمه هايش "، جليل اميري با نمايشنامه " اين جنگ است "، مهدي پور رضائيان با نمايشنامه "شيرعلي " ، علي دلپيشه با نمايشنامه " عروسي درساعت 30/12نيمه شب " ،سيد حسين فدايي حسين با نمايشنامه " معلمي به نام سفر" ، يعقوب صديق جمالي با نمايشنامه " محبوبه هاي شب " عباس هاديان با نمايشنامه " تاك مقدس "

برپايه اين خبر، به نقل از روابط عمومي ششمين جشنواره سراسري تئاتربسيج، 12تن ازنمايشنامه نويسان كشورآثارشان دربخش مسابقه مرحله نهايي  ششمين جشنواره سراسري تئاتربسيج به رقابت با يكديگرمي پردازند .

گفتني است؛ اين جشنواره از27 آبان ماه جاري تا 1آذرماه همزمان با آغازهفته بسيج دراستان همدان برگزارمي شود .

همچنين لازم است به ذكراست كه مجتمع بزرگ فرهنگي هنري ابن سينا شهرهمدان، آمفي تئاتر بسيج و آموزشگاه حضرت زينب (س ) به عنوان مكانهاي اجراي گروههاي نمايشي حاضردرجشنواره معرفي شد .

کد مطلب 252167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها