اسامي نمايشنامه نويسان جشنواره سراسري تئاتر بسيج معرفي شدند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، اسامي نويسندگان متون نمايشي ششمين دوره جشنواره تئاتربسيج را به اين ترتيب اعلام كرد :
فواد ابراهيميان با نمايشنامه " فاجعه" ساسان قجربا نمايشنامه " وار1981" ، حميد ابراهيمي با نمايشنامه " آواي باد " مسعود سميعي با نمايشنامه " مسافر" عليرضا حنيفي با نمايشنامه هاي " قطارجنوب ، قطعه گمشده "
محمد چرمشير با نمايشنامه " روزگارونغمه هايش "، جليل اميري با نمايشنامه " اين جنگ است "، مهدي پور رضائيان با نمايشنامه "شيرعلي " ، علي دلپيشه با نمايشنامه " عروسي درساعت 30/12نيمه شب " ،سيد حسين فدايي حسين با نمايشنامه " معلمي به نام سفر" ، يعقوب صديق جمالي با نمايشنامه " محبوبه هاي شب " عباس هاديان با نمايشنامه " تاك مقدس "
برپايه اين خبر، به نقل از روابط عمومي ششمين جشنواره سراسري تئاتربسيج، 12تن ازنمايشنامه نويسان كشورآثارشان دربخش مسابقه مرحله نهايي ششمين جشنواره سراسري تئاتربسيج به رقابت با يكديگرمي پردازند .
گفتني است؛ اين جشنواره از27 آبان ماه جاري تا 1آذرماه همزمان با آغازهفته بسيج دراستان همدان برگزارمي شود .
همچنين لازم است به ذكراست كه مجتمع بزرگ فرهنگي هنري ابن سينا شهرهمدان، آمفي تئاتر بسيج و آموزشگاه حضرت زينب (س ) به عنوان مكانهاي اجراي گروههاي نمايشي حاضردرجشنواره معرفي شد .
نظر شما