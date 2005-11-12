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۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۶

613 طرح و فيلمنامه براي جشنواره فيلم دفاع مقدس رسيده است

تا هفدهم آبان ماه پايان مهلت اعلام شده براي ارسال طرح و فيلمنامه براي بخش قلم طلايي سينمايي دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس 613طرح و فيلمنامه و خلاصه فيلمنامه براي دبيرخانه جشنواره رسيده است .

به گزارش گروه فرهنگ و هنر" مهر"، 613 اثر طرح، فيلمنامه و خلاصه فيلمنامه براي دبيرخانه جشنواره رسيده است .

بنا به اين گزارش به نقل از امور رسانه اي جشنواره فيلم دفاع مقدس ، 613اثر طرح، فيلمنامه و خلاصه فيلمنامه از31شهرستان براي جشنواره فيلم دفاع مقدس ارسال شده است .

آمارارسالي شهرستان هاي مختلف به اين ترتيب است : تهران 423اثر، تبريز25اثر، كرج 22اثر، اصفهان 19اثر، شيراز18اثر، اردبيل 17اثر، بابل 10اثر، لاهيجان 8اثر، زنجان 7اثر، كرمانشاه 7اثر، ساري 6اثر، سنندج 6اثر، اهواز5اثر، قم 5اثر، رشت 5اثر، ساوه 5اثر، يزد 3اثر، مشكين شهر3اثر، ايلام 3اثر، كردستان 2اثر، اراك 2اثر، سيرجان 2اثر، گلستان 2اثر، سبزوار2اثر، ماهشهر1اثر، نور1اثر، كرمان 1اثر، آبادان 1اثر، محلات 1اثر، قزوين 1اثر، سمنان 1اثر.

دراين خبرآمده است : اين آثار براي بخش هاي مختلف "سينمايي" ، "سينمايي ويديويي" ، "نيمه بلند" ، "كوتاه" ، "مستند ونماهنگ" بخش قلم طلايي جشنواره دريافت شده است .

گفتني است؛ دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس از يكم تا چهارم آذرماه سال جاري درتهران برگزارمي شود .

کد مطلب 252175

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