زنگ خطر کاهش ذخیره آب در بهار و تابستان/استرس خشکسالی کشاورزی

شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اقدام جدیدی که مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی انجام داده میزان برف در سه ماهه آذر، دی و بهمن که انتظار پوشش برفی وجود دارد، پایش و اندازه گیری شده است.

بررسی پوشش برف در کشور

به گفته وی، پوشش برف در این سه ماه در تمام کشور از سال ۸۵ تا سال ۹۳ بررسی شده است.

کاهش ۶۴ درصدی پوشش برف در آذر ۹۳ نسبت به میانگین ۸ ساله

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که آذرماه ۹۳ در مقایسه با میانگین ۸ ساله ۸۵ تا ۹۲ در این ماه مقدار پوشش برف ۶۳.۱۶ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۵۱ درصدی پوشش برف در دی و ۶۱ درصدی در بهمن ۹۳ نسبت به میانگین ۸ ساله

فاتح خاطرنشان کرد: در دی ماه ۹۳ نسبت به دی ماه ۸ سال گذشته پوشش برف ۵۰.۳۴ درصد و در بهمن ماه ۹۳ نسبت به بهمن ماه ۸ سال گذشته ۶۰.۲۸ درصد کاهش پوشش برفی داشته ایم.

به اعتقاد وی، کاهش بالای ۵۰ درصد در پوشش برف در سه ماهی که انتظار بارش و پوشش برف در کشور وجود دارد زنگ خطری جدی برای کاهش ذخیره آب در بهار و تابستان و در نتیجه کمبود آب خواهد بود.

فاتح با اشاره به اقدام دیگر این مرکز یعنی بررسی شاخص کشاورزی تاکید کرد: این شاخص برای پایش خشکسالی کشاورزی به صورت ماهانه بر مبنای شاخص استرس کشاورزی فائوعملیاتی شده که بر اساس تصاویر ماهواره ای صورت می گیرد.

استرس خشکسالی کشاورزی در ۵ استان

به گفته وی از ابتدای سال زراعی جاری یعنی از ابتدای مهرماه ۹۳ تا پایان بهمن ماه ۹۳ در ۵ استان کشور بر این اساس استرس خشکسالی کشاورزی وجود دارد.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی تاکید کرد: استانهای گلستان، کرمان، خوزستان، فارس و اصفهان استانهایی هستند که به لحاظ خشکسالی کشاورزی در ۵ ماه گذشته مشکل داشته اند.

بیشترین استرس خشکسالی در اراضی زیر کشت فارس

فاتح با بیان اینکه برای بدست آوردن این نتایج اراضی تحت پوشش کشاورزی بررسی شده و با شاخص های معتبر جهانی سنجیده شده است که مشخص می شود در استان گلستان ۳۵ درصد اراضی زیر کشت دچار استرس هستند. در کرمان ۱۴.۶۴ درصد، خوزستان ۳۶ درصد، فارس ۴۴ درصد و اصفهان ۳۰ درصد اراضی زیر کشت دچار استرس کشاورزی هستند.