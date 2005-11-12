79 درصد بودجه دانشگاه ها صرف امور آموزشي مي شود // روند فعلي توزيع بودجه هاي دانشگاهي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو را غير ممكن مي سازد

دكتر ابراهيم كارخانه اي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: 79 درصد بودجه هاي دانشگاه هاي كشور به بخش آموزشي اختصاص مي يابد كه حقوق اساتيد بخشي از اين هزينه است.



وي اضافه كرد: در بخش پژوهشي تنها 8/4 درصد بودجه دانشگاه ها هزينه مي شود و به بخش فرهنگي 3/11 درصد بودجه اختصاص مي يابد كه بخش زيادي از آن صرف امور رفاهي و خوابگاه ها مي شود.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي به هزينه هاي بخش مديريت دانشگاه ها اشاره كرد و افزود : بودجه بخش مديريت تنها 5 درصد كل بودجه دانشگاه ها است كه اين ميزان نيز در راستاي فعاليت هاي پژوهشي، رفاهي و فرهنگي هزينه مي شود.

دكتر كارخانه اي تصريح كرد: به اين ترتيب مشخص مي شود كه بيشترين بخش بودجه هاي دانشگاهي مربوط به مسائل آموزشي است و تنها 20 درصد كل بودجه به ساير هزينه بخش ها اختصاص مي يابد.

اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تاكيد كرد: با اين روند توزيع بودجه در دانشگاه هاي كشور نمي توان به افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو اقدام كرد. تا زماني كه سهم بخش هاي غير آموزشي كه در افزايش يا كاهش پذيرش دانشجو نقش بسيار اساسي دارند افزايش نيابد نمي توان به پذيرش تعداد بيشتري دانشجو پرداخت.